Calcio Umbria, i verdetti del fine settimana dei campionati dilettantistici

Si chiude un altro capitolo per le formazioni del territorio: un weekend che ha regalato tante gioie e qualche amaro in bocca

(Alessandro Casagrande Contardi) Si chiude un altro capitolo per le squadre del territorio dei campionati dilettantistici del calcio in Umbria. In questo fine settimana, le compagini di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria si sono misurate nelle gare della dodicesima e undicesima giornata. Le formazioni di Seconda Categoria, invece, hanno disputato le partite del decimo turno. Un weekend dal sapore dolce amaro per le compagine del territorio.

In Serie D, termina a reti bianche il derby che ha visto di fronte allo “Spoletini” il Cannara e l’Orvietana. Un pareggio che sicuramente non accontenta nessuna delle due formazioni – vista la difficile situazione in classifica di entrambe le squadre – ma che permette ai rossoblù di ritornare a racimolare punti dopo la sconfitta del passato turno arrivata in casa del Ghiviborgo.

In Eccellenza, prima sconfitta stagionale per l’Angelana di mister Recchi. La compagine giallorossa, infatti, si deve arrendere per 3-1 alla Narnese. Una sconfitta che, oltretutto, porta l’Angelana a perdere il primato in classifica e a posizionarsi al secondo posto dietro la Pietralunghese distante soli due punti. Torna alla vittoria, invece, il Bastia che in casa cala il poker a discapito del Santa Sabina. Un successo che permette ai biancorossi di volare al settimo posto in classifica con sedici punti.

In Promozione, nel calcio Umbria continua il periodo d’oro dell’Assisi Calcio che conferma la striscia da imbattuta in casa battendo per 4-0 il Cerqueto. Una vittoria – arrivata grazie al gol di Cacciamano e la tripletta di Ventanni – che non solo ribadisce l’ottimo stato di forma assisano, ma che gli permette consolidare il secondo posto dietro al Torgiano a poco meno di una settimana dallo scontro diretto tra le due squadre. Torna al successo anche la Rivo Subasio che in casa rifila quattro gol al Sangermini e si scrolla di dosso un pò di tensione accumulata in questo periodo sicuramente non semplice. Terza sconfitta consecutiva per il Petrignano che presso le proprie mura amiche viene battuta per 0-2 dal Fanello fanalino di coda del campionato.

In Prima Categoria, seconda vittoria consecutiva per il Calcio Palazzo che a Trevi contro la Trevana mette a segno ben quattro gol e ribadisce il terzo posto in classifica dietro Fossato e Nocera. Vincono le rispettive partite anche il Costano e l’Athletic Bastia. I primi in casa ribaltano il risultato e si impongono per 3-1 sulla Julia Spello, mentre, i secondi di misura battono la Vis Foligno. Cade in trasferta, infine, la Real Virtus che contro il Superga si vede superare per 3-0.

In Seconda Categoria, terminano a reti bianche le sfide del Viole Calcio e del Grifo Cannara, con i primi che non vanno oltre lo 0-0 contro il Ramazzano, mentre, i secondi con il Mevania. Cade in trasferte, invece, l’Angelana Next Gen che a Foligno contro la Virtus viene battuta con il risultato di 3-0.

