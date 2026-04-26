Esplode la grande festa dell’Angelana, vittoria 0-1 sulla Pontevecchio: giallorossi promossi in Serie D (foto+video)

Il triplice fischio sancisce la fine della gara e dà il via alla festa: l’Angelana conquista la promozione in Serie D. Decisiva la vittoria per 0-1 sul campo della Pontevecchio, al termine di una partita intensa e combattuta.
Sugli spalti grande presenza di tifosi giallorossi, che hanno sostenuto la squadra per tutta la durata dell’incontro. (Contina dopo il video – Link diretto)
In campo, il match si è sviluppato su ritmi elevati, con entrambe le formazioni attente e determinate, consapevoli dell’importanza della posta in palio.
L’episodio chiave arriva al 16’ della ripresa: Manuel Tarpanelli trova il gol decisivo con un colpo di testa che batte la difesa avversaria e regala il vantaggio all’Angelana. Una rete che si rivelerà determinante per l’esito finale.
Nel finale la Pontevecchio prova a reagire, ma la squadra ospite difende con ordine e compattezza, riuscendo a mantenere il risultato fino al termine. (Continua dopo il video – Link diretto)
Dopo i minuti di recupero, il fischio finale dell’arbitro dà il via all’esultanza dei giocatori e dei tifosi.
Con questo successo, l’Angelana chiude il campionato con una giornata d’anticipo e ottiene la promozione in Serie D, al termine di una stagione caratterizzata da continuità di risultati e solidità di squadra.
Foto: Mauro Berti ©️BN COM
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