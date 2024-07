Parte da Assisi l’avventura della squadra azzurra olimpica di boxe (foto+video)

In vista della partenza per Parigi 2024, la Squadra Azzurra Olimpica oggi, presso la storica Sala della Conciliazione del Palazzo dei Priori, ha salutato le autorità di Assisi, da anni Casa del Pugilato Italiano. Anche per la XXXIII edizione dei Giochi Olimpici la boxe tricolore partirà dalla città Serafica, dal Centro Nazionale e dal Museo del Pugilato, location rinomate in tutto il mondo, per il viaggio tanto atteso. Ad accogliere l’Italia Boxing Team è stato il Sindaco, insieme a molte autorità presenti. Atleti ed atlete che hanno ricevuto anche la benedizione di Padre Giovanni Wang, frate francescano del Sacro Convento di Assisi. (Continua dopo il video – link diretto)

“La presentazione ad Assisi è ormai una tradizione decennale”: a ricordarlo è stato il Presidente Onorario FPI Franco Falcinelli che ha sottolineato come “l’Umbria sia una colonna portante della boxe italiana e, come consuetudine, è giusto che la spedizione olimpica parta proprio dal cuore di questa Regione”.

“Oltre ad essere il Sindaco di questa città – queste le parole del Sindaco Stefania Proietti – sono anche la prima tifosa di questi ragazzi. Inoltre, essendo il primo Sindaco donna di Assisi, per me è motivo d’orgoglio vedere ben cinque donne qualificate”.

“Lo ha detto il Presidente del CONI Giovanni Malagò: a Parigi andremo con una squadra molto forte – ha dichiarato il Presidente FPI Flavio D’Ambrosi – che andrà in Francia per difendere al meglio delle proprie possibilità il nostro tricolore e per esaltare il bagaglio valoriale e i risultati già raggiunti dalla Federazione a livello numerico, di medaglie e organizzativo. Assisi è centro nevralgico di molte delle attività avviate”.

Una grande sinergia rimarcata dall’Assessore allo Sport Associazioni, Ambiente, Energia e Lavori Pubblici del Comune di Assisi Veronica Cavallucci: “Stiamo lavorando con unità d’intenti per costruire il nuovo Centro Federale, volendo accrescere ancora di più il nostro legame con il mondo del pugilato italiano”.

Un impatto positivo sul territorio umbro anche per il Consigliere Regionale Stefano Pastorelli: “Gli assisani, gli umbri e tantissimi italiani saranno al vostro fianco e pensate a noi negli eventuali momenti di difficoltà”. “Per noi siete tutti umbri e vi sosterremo come abbiamo sempre fatto”: il saluto caloroso del Presidente del CONI Umbria Domenico Ignozza. Parole di stima anche da parte del Questore di Perugia Fausto Lamparelli: “ci rendete orgogliosi di essere italiani e avete già dimostrato di essere una Nazionale di alto livello”.

Una grande responsabilità per il DT Emanuele Renzini che, come tutta la Squadra, per scaramanzia non si è sbilanciato: “Posso solo confermarvi che gli atleti sono pronti e in buona forma fisica. Abbiamo ultimato la preparazione e la differenza la farà sicuramente il cuore”.

E “Noi siamo cuore” è il claim scelto dall’Italia Boxing Team. Più di un’affermazione, una passione che accomuna gli otto azzurri qualificati, record storico anche per le cinque donne partecipanti, che, in occasione degli European Games di Cracovia e del Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica di Busto Arsizio, hanno iniziato a scrivere la storia: Giordana Sorrentino (Kg. 50 G.S. Carabinieri), Sirine Charaabi (Kg. 54), Irma Testa (Kg. 57), Alessia Mesiano (Kg. 60), Angela Carini (Kg. 66), Salvatore Cavallaro (Kg. 80), Aziz Abbes Mouhiidine (Kg. 92), tutti e sei del G.S. Fiamme Oro, e Diego Lenzi (Kg. +92 G.S. Esercito).

A far parte dell’Official Team Parigi 2024 sono anche i tecnici Riccardo D’Andrea, motore della Squadra, Gennaro Moffa, Giovanni Cavallaro e il fisioterapista delle Nazionali Fabio Morbidini, alla sua sesta Olimpiade. A sostegno, andranno a Parigi, anche i collaboratori Carmela Ignozza (medico delle Nazionali), i Tecnici Eugenio Agnuzzi, Massimiliano Alota e il massoterapista Pierluigi Pantini, sotto la supervisione del Segretario Generale Alberto Tappa. Da Assisi, continueranno a seguire lo stato di forma il tecnico Emanuele Agati, il preparatore atletico Mattia Tanci, il Campione e tecnico Patrizio Sumbu Kalambay e i due mental coach Alessandro Melchionna e Sara Haeuptli. Sostegno anche da parte del prestigioso parterre presente, tra cui il Delegato Provinciale FPI Umbria Simone Duchi, i Consiglieri Federali Sergio Rosa e Biagio Zurlo, il Prof. Mario Ireneo Sturla, il Presidente del CR Puglia e Basilicata Nicola Causi, il Dott. Francesco Rondoni, l’Olimpionico Daniel Betti e i partecipanti al corso di II livello di Tecnico Sportivo.

I NUMETRI E IL PROGRAMMA DEL PUGILATO A PARIGI 2024

I numeri di questa edizione olimpica parlano chiaro: 249 atleti partecipanti provenienti da tutto il mondo, di cui 124 donne e 125 uomini, che gareggeranno per 13 titoli in palio in 13 categorie di peso: 7 maschili – Kg. 51, 57, 63.5, 71, 80, 92 e +92 – e 6 femminili – Kg. 50, 54, 57, 60, 66 e 75. Il primo gong verrà dato sul ring dell’Arena Parigi Nord, dove dal 27 luglio fino al 4 agosto si svolgeranno le fasi eliminatorie e parte delle Semifinali. Dal 6 al 10 agosto, giornata conclusiva per il Torneo della boxe, lo scenario cambierà e le Semifinali e Finali daranno spettacolo nello Stadio Roland-Garros.

Foto: Mauro Berti ©️BN COM

