Amministrative 2025, città al voto: ma qualcuno ci pensa al bene di Assisi?

(Stefano Berti) Assisi al voto e come al solito il centrodestra si fa male da solo (o perlomeno ci prova). Stavolta il “cazzotto” è forte, e si consuma fuori dal ring. Difficile da capire, anche per i più ferrati, la scelta di Stefano Pastorelli che, dopo aver cambiato casacca nel suo recente passato un paio di volte, sempre rigorosamente come uomo legato ai partiti, si riscopre improvvisamente civico e lancia così – di botto – la sua candidatura a sindaco di Assisi.

Peccato che prima con la Lega e poi con Forza Italia abbia tentato e trovato spazio proprio nei partiti, osannando la politica degli stessi ai quali sempre è appartenuto, fortemente legato (da molti anni). Ora – improvvisamente – il primo candidato ufficiale per il vertice della città Serafica sembra rinnegare quei partiti tanto amati, presentandosi con il ‘discusso’ (da lui un tempo non troppo lontano) civismo, con tanto di simbolo già pronto, hashtag (che oggi va di moda, ndr), e terzo ‘incomodo’ per la sua Assisi.

Peccato – dicono da subito in tanti – che già Cicogna e Stoppini siano lanciati verso il traguardo (senza ancora essere stati ufficializzati, ndr). E allora via al valzer degli interrogativi. Sarà ferrea la posizione di Forza Italia nei confronti dei candidato Pastorelli? Un Pastorelli che è davvero la figura che Assisi realmente merita (come lui stesso chiede e dice nel suo ‘lancio’ pomeridiano)? “Costruire, aggregare e unire…” – sempre parole di Pastorelli, che in questo caso sembrerebbe invece un po’ ‘divisivo’. E forse, nella bagarre politica di queste ore, era proprio questa la “patata bollente” nel centrodestra, che ad oggi non ha ancora sbloccato la candidatura (ufficiale) del civico Cicogna? Insomma, le domande sono già tante e in tanti già si interrogano sulla tanto sbandierata “politica intesa come servizio”? Ma siamo sicuri che sia proprio questa?…

Ma ora è il momento di guardare avanti, e altre domande vengono già spontanee. Riuscirà realmente Stefano Pastorelli dopo la sua entrata ‘in scivolata’ a presentare la sua candidatura? Oppure questa è solo una mossa per creare attenzione, visto che ultimamente e dopo la sconfitta regionale così tanta – di attenzione – per lui non c’è più stata?… . E da chi sarà supportato il candidato di “Risvegliamo Assisi”?

Certo è che tutti (o quasi) politicamente parlando hanno preso da subito le distanze e non capiscono come lo stesso Pastorelli possa aver maturato questa scelta. E sempre certo è che – da solo – Pastorelli difficilmente riuscirà ad andare oltre una cifra significativa e quindi è destinato – già per molti – alla sconfitta. Dove starebbe allora la sua convenienza?

In un’Assisi che già si appresta alla “battaglia” politica, specialmente sui social il dibattito si anima. Fra click, commenti e like sui social – sono più i profili ‘falsi’ (e sono evidenti) che quelli ‘veri’ (che tristezza!!!) – il sindaco ff Valter Stoppini (anche lui trasformato da “civico” improvviso, così si mormora) sta organizzando la sua corazzata targata comunque Pd, Avs e 5 Stelle, in attesa che i civici, quelli veri (ma pochi rimasti) si accodino senza alzare nuove pretese. Intanto in realtà ad Assisi in molti si chiedono se il sindaco attuale sia lo stesso Stoppini (come realmente facente funzione è) oppure sia ancora oggi lo stesso di prima, con il chiaro riferimento alla Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti davvero in maniera “esagerata” ancora ora presente in città, donna ex simbolo del vero civismo con i suoi civici tanto amati ormai ‘dispersi’ da più parti senza più una guida e una vera leader.

Certo, passare da garanti del civismo a terza gamba del Pd non entusiasma, ma specialmente nella città Serafica – oggi come oggi – è bene prendere quello ‘che passa il convento’. E va bene (mica tanto!), stasera però quello che tiene banco è Pastorelli che ha ‘rotto il vaso’ in un centrodestra – ultimamente – più compatto. A questo punto ballottaggio già alle porte? E se ballottaggio sarà, davvero qualcuno Pastorelli lo cercherà? Si ricostruirà qualcosa nelle prossime ore per tornare da subito alla tanto desiderata serenità?… Ultima domanda: “Ma ci pensiamo un po’ – anche – ad Assisi? Sarebbe ora, no?”…

