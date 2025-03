Assisi al voto, addio il civismo a sinistra: il candidato è Stoppini uomo del Pd

(Stefano Berti) Civismo a sinistra addio, il candidato per la guida di Assisi sarà un uomo del Pd: e sarà Valter Stoppini, attuale sindaco ff della Città Serafica. Fumata bianca in casa centrosinistra. Alla fine anche la civica presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha dovuto cedere ai Dem e fu così che la promessa è stata mantenuta.

Un uomo del Partito Democratico sarà quindi il candidato della coalizione di centrosinistra della città Serafica. A nulla sono valsi i tentativi di portare la coalizione sulla civica e moderata Veronica Cavallucci, che con un netto passo indietro avrebbe deciso in ogni caso di sostenere la coalizione, per non far ridurre in polvere la già martoriata lista Assisi Domani, tanto cara alla ex sindaca.

Il modello Assisi cambia e torna così – a sinistra – alla politica pura. Non più civismo e moderazione, ma scelte politiche chiare e nette. Una candidatura di Stoppini che però non sembra essere filata così “liscia”, con tutti i malumori comunque non del tutto rientrati. Ora però servirà correre e organizzare liste, poi si vedrà. Avrà vita facile in caso di elezione il candidato sindaco (oggi facente funzione) Stoppini? Se lo chiedono già in molti…

Certo, i civici escono dalla trattativa con le ossa rotte e si accodano al Pd e al suo candidato Stoppini senza battere colpi. Qualcuno aveva ipotizzato addirittura una rottura sulla base di uno spostamento troppo a sinistra della coalizione, ma tutto alla fine è rimasto sotto le ceneri.

Del resto gli altri partiti del “patto avanti” che aderiscono alla candidatura Pd non hanno alzato alcuna polvere e non hanno nemmeno chiesto di essere ascoltati, per loro le percentuali ad Assisi si prospettano irrisorie. E mentre il Movimento 5 stelle cerca a fatica di comporre la sua lista, a ruota tutti gli altri che certamente ‘uniranno’ le proprie candidature.

Insomma, si profila uno scontro a due con il moderato sostenuto dai patiti di centrodestra Eolo Cicogna, contro Valter Stoppini e, se così sarà, vincerà il più votato al primo turno, senza ballottaggio.

Certo il centrodestra dovrà faticare per riaggregare il suo popolo. Sono passati due mandati elettorali che hanno praticamente distrutto tutto quello che si era creato prima in una Assisi al tempo isola felice di moderati e centrodestra. Sarà Cicogna l’uomo giusto per ritrovare unità e moderazione?

La città aspetta e intanto attende di essere governata anche in previsione dei numerosi appuntamenti importanti che stanno arrivando. A breve i comunicati ufficiali delle candidature da parte degli schieramenti politici e le presentazioni. Buona campagna elettorale (e che sia costituita di progetti concreti e fatta con toni pacati e giusti) e buon weekend!

