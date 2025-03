Assisi al voto, un passo indietro facciamolo tutti: parlateci di programmi e speranze per il futuro

(Stefano Berti) Per il bene di Assisi, un passo indietro facciamolo tutti. Si è vero, occorre farlo tutti. Perché – ora che anche la notte ha portato consiglio all’ex consigliere Pastorelli che torna sui propri passi a abbraccia la candidatura dell’ufficiale candidato sindaco di civici e centrodestra Eolo Cicogna – è evidente che per il bene di Assisi occorrono programmi, progetti, soluzioni innovative, soprattutto competenza e concretezza. Perché il sogno ‘Assisi 2030’ ci aspetta!

Quindi basta proclami, frasi fatte, colpi di testa, basta alleanze e candidature che entrano ed escono nel giro di 48 ore e certo non fanno fare bella figura alla politica, tutta! Occorre presentare agli elettori un programma, e poi saranno i cittadini a scegliere.

Ecco, speriamo che i candidati Sindaci siano in grado di sottoporre presto alla cittadinanza tutto questo, noi siamo qui ed aspettiamo con trepidazione le prime mosse.

Ora che il centrodestra sembra aver chiuso la telenovela (lunga e tortuosa), il centrosinistra attende il rientro della Presidente della Regione Proietti dal suo viaggio istituzionale in corso, per investire ufficialmente il candidato del Pd Stoppini (oggi apparso in una foto addirittura con Francesco Mignani – che salto il suo!), sempre alla faccia del civismo ormai da quella parte tramontato.

E quando tutto sarà più chiaro la nostra redazione – ve lo diciamo già da adesso – è a disposizione di tutti i candidati, non per dargli un tono da protagonisti con microfono o taccuini, ma per avvicinare la politica ai cittadini (magari organizzando anche un eventuale confronto) e far capire a questi ultimi perché farsi scegliere.

Insomma, due mesi dalle elezioni basta parlare ‘politichese’, capire quali sono i progetti concreti per la città e le sue frazioni è il primo punto di un programma lungo molti punti, tutto ancora da costruire. Lo meritano gli elettori della città di Assisi.

