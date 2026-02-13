Assisi e il peso della sua immagine: quando la politica smarrisce il senso del limite (video)

Tra polemiche e cadute di stile, il Consiglio Comunale riesce nell’impresa di far sorridere - di nuovo amaramente - tutta l’Umbria e non solo

(Stefano Berti) Dopo l’ennesima diatriba politica in Consiglio Comunale – partito bene, finito come al solito, nonostante si doveva solo surrogare l’uscita del consigliere Mirti con subentro del consigliere Brozzi – dai toni ormai “degradati” difficili da accettare (per ampi tratti ormai – diciamolo chiaramente – si sfiora davvero il ridicolo), una domanda si impone con forza: Assisi si rende conto di come viene rappresentata al mondo, proprio nell’anno dell’ottavo centenario francescano?

La città di San Francesco non è un Comune qualunque. È un simbolo universale di dialogo, pace, rispetto. È un luogo che richiama pellegrini, studiosi, capi di Stato, uomini e donne di ogni cultura e religione. È una città che dovrebbe custodire con orgoglio e responsabilità un patrimonio spirituale e morale che travalica i confini locali. Eppure, troppo spesso (ancora una volta ieri, 12 febbraio nell’ultima seduta, ndr), l’aula consiliare si trasforma in un’arena in cui prevalgono personalismi, attacchi, provocazioni e toni che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico. (Continua dopo il video – Link diretto)

Il dissenso è il sale della politica. Il confronto acceso è legittimo. Anche lo scontro, entro certi limiti, fa parte della dinamica istituzionale. Ma ciò a cui stiamo assistendo non è più semplice divergenza di vedute: è una degenerazione del linguaggio e dei comportamenti che mortifica le istituzioni e disorienta i cittadini.

In un momento storico così significativo, in cui Assisi è sotto i riflettori internazionali per celebrare una ricorrenza che parla al cuore del mondo, certe scene finiscono inevitabilmente “ovunque”: sui social, sulle testate locali e regionali, nei commenti indignati di chi si aspetterebbe ben altro da chi è stato eletto per amministrare la cosa pubblica. L’immagine che ne deriva non è quella di una comunità coesa e matura, ma di una realtà intrappolata in logiche di contrapposizione sterile.

Non si tratta di invocare un unanimismo fittizio o di pretendere che le differenze politiche vengano annacquate. Al contrario, la buona politica vive di visioni alternative e di progetti diversi. Ma esiste un confine tra il confronto e lo spettacolo, tra la critica e l’offesa, tra la passione e la caduta di stile. Quando quel confine viene superato, a perdere non è una parte o l’altra: perde l’intera città.

I cittadini assistono con crescente disillusione. Molti si allontanano dalla partecipazione attiva perché non si riconoscono più nei toni e nei metodi adottati. E questo è forse il danno più grave: l’erosione della fiducia nelle istituzioni locali.

Proprio nell’anno in cui Assisi dovrebbe farsi portavoce di un messaggio alto, universale, capace di unire, la politica cittadina sembra incapace di dare l’esempio minimo di rispetto reciproco. È una contraddizione che stride, che pesa, che interroga le coscienze.

Forse è arrivato il momento di fermarsi. Di recuperare il senso del ruolo che si ricopre. Di ricordare che ogni parola pronunciata in consiglio comunale non resta confinata tra quelle mura, ma contribuisce a costruire – o a demolire – l’immagine di una comunità intera.

Assisi merita di più. Merita una politica all’altezza della sua storia, del suo prestigio e del suo messaggio. Merita rappresentanti che sappiano discutere con fermezza ma anche con dignità. Perché quando si smarrisce il senso del limite, non è solo uno scontro a finire sui giornali: è la credibilità di una città simbolo che viene messa in gioco.

© Riproduzione riservata