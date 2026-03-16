Assisi, organizzazione impeccabile per l’ostensione. Ma il Vescovado resta una questione aperta (foto)

Area di San Francesco sotto controllo, ma le criticità sono altrove e tutto l’anno: dalle soste selvagge a San Rufino, al traffico in via Portica e a San Damiano, fino ai servizi mancanti (e urgenti) a Porta Nuova

16 Marzo 2026 Spunti di vista 321

Assisi, organizzazione impeccabile per l’ostensione. Ma il Vescovado resta una questione aperta (foto)

(Stefano Berti) In questi giorni Assisi ha dimostrato ancora una volta di saper organizzare grandi eventi, in maniera sinergica, con professionalità e attenzione. L’ostensione delle spoglie di San Francesco è gestita in modo impeccabile: nell’area della Basilica e nelle aree connesse all’evento – punti di accesso, parcheggi, navette – accoglienza ordinata, percorsi ben strutturati, capacità di accompagnare migliaia di pellegrini con rispetto e organizzazione. Un lavoro importante che merita di essere riconosciuto e apprezzato.

Quando c’è una macchina organizzativa chiara, Assisi dimostra di essere perfettamente all’altezza della propria storia e della sua dimensione internazionale.

Proprio per questo, però, risalta ancora di più il contrasto con ciò che accade quotidianamente in un altro luogo centrale della città: l’area del Vescovado. Un luogo di straordinario valore spirituale, che custodisce le spoglie di San Carlo Acutis e che rappresenta ormai una meta costante di pellegrinaggio.

Qui il problema è il continuo afflusso di persone che finiscono per concentrarsi e ammassarsi negli stessi spazi, creando spesso confusione e rendendo difficile la vita quotidiana dei residenti. Una situazione che richiederebbe una gestione più attenta dei flussi e degli spazi, soprattutto considerando l’importanza del luogo e la crescita costante dei visitatori.

Altrove, invece, il problema della sosta selvaggia è ben visibile. In alcune zone della città – come ad esempio nell’area di San Rufino – le auto parcheggiate senza controllo sono ormai una presenza costante, segno di una vigilanza insufficiente e di regole che spesso restano solo sulla carta.

A questo si aggiungono i disagi legati ai servizi. Il parcheggio di Porta Nuova, uno dei principali punti di accesso alla città, continua a presentare criticità evidenti: mancanza di servizi adeguati per i visitatori e, soprattutto, la scala mobile fuori uso che costringe molte persone a salire a piedi. Una difficoltà non da poco, soprattutto per pellegrini, famiglie e persone anziane. Problemi anche in via Portica, dove l’alto traffico di mezzi rende necessari interventi, e a San Damiano, con soste e ingorghi pericolosi problematici, quando c’è grande afflusso. Il tutto, in attesa che torni disponibile anche il parcheggio di Piazza Matteotti.

E a sorprendere è soprattutto il fatto che, di fronte a queste criticità – sopratutto per l’area del Vescovado – l’amministrazione abbia recentemente scelto di minimizzare il problema, senza una presa di posizione definita e chiara sul problema. Un atteggiamento che lascia perplessi, perché proprio la centralità spirituale e turistica di Assisi meriterebbe una visione più attenta e lungimirante.

Ed è questo il punto: Assisi ha dimostrato, con l’organizzazione dell’ostensione, di avere tutte le capacità per gestire situazioni complesse e grandi flussi di persone.

La stessa attenzione, la stessa visione e la stessa cura dovrebbero essere applicate anche alla gestione quotidiana della città. Perché l’accoglienza non si misura solo nei grandi eventi perfettamente organizzati, ma anche nella qualità dell’organizzazione e dei servizi che pellegrini e cittadini trovano ogni giorno.

© Riproduzione riservata


Articoli Correlati


Assisi News è una testata giornalistica online - Direttore Responsabile: Stefano Berti Nulli - Registrazione Tribunale di Perugia n° 24/2019 del 15/01/2019.
© Tutti i diritti riservati - All rights reserved - Editore: Stefano & Luca Berti Comunicazione e Design s.n.c., via Raffaello snc, Assisi (PG). P.IVA / C.F. 02807820549 - REA PG-242554 - Iscrizione al ROC n. 40597 Note Legali e Privacy

Powered by
AssisiNews vive anche grazie alle pubblicità che mostriamo sulle nostre testate, ti preghiamo di disattivare il tuo AdBlock