Assisi, organizzazione impeccabile per l’ostensione. Ma il Vescovado resta una questione aperta (foto)

Area di San Francesco sotto controllo, ma le criticità sono altrove e tutto l’anno: dalle soste selvagge a San Rufino, al traffico in via Portica e a San Damiano, fino ai servizi mancanti (e urgenti) a Porta Nuova

(Stefano Berti) In questi giorni Assisi ha dimostrato ancora una volta di saper organizzare grandi eventi, in maniera sinergica, con professionalità e attenzione. L’ostensione delle spoglie di San Francesco è gestita in modo impeccabile: nell’area della Basilica e nelle aree connesse all’evento – punti di accesso, parcheggi, navette – accoglienza ordinata, percorsi ben strutturati, capacità di accompagnare migliaia di pellegrini con rispetto e organizzazione. Un lavoro importante che merita di essere riconosciuto e apprezzato.

Quando c’è una macchina organizzativa chiara, Assisi dimostra di essere perfettamente all’altezza della propria storia e della sua dimensione internazionale.

Proprio per questo, però, risalta ancora di più il contrasto con ciò che accade quotidianamente in un altro luogo centrale della città: l’area del Vescovado. Un luogo di straordinario valore spirituale, che custodisce le spoglie di San Carlo Acutis e che rappresenta ormai una meta costante di pellegrinaggio.

Qui il problema è il continuo afflusso di persone che finiscono per concentrarsi e ammassarsi negli stessi spazi, creando spesso confusione e rendendo difficile la vita quotidiana dei residenti. Una situazione che richiederebbe una gestione più attenta dei flussi e degli spazi, soprattutto considerando l’importanza del luogo e la crescita costante dei visitatori.

Altrove, invece, il problema della sosta selvaggia è ben visibile. In alcune zone della città – come ad esempio nell’area di San Rufino – le auto parcheggiate senza controllo sono ormai una presenza costante, segno di una vigilanza insufficiente e di regole che spesso restano solo sulla carta.

A questo si aggiungono i disagi legati ai servizi. Il parcheggio di Porta Nuova, uno dei principali punti di accesso alla città, continua a presentare criticità evidenti: mancanza di servizi adeguati per i visitatori e, soprattutto, la scala mobile fuori uso che costringe molte persone a salire a piedi. Una difficoltà non da poco, soprattutto per pellegrini, famiglie e persone anziane. Problemi anche in via Portica, dove l’alto traffico di mezzi rende necessari interventi, e a San Damiano, con soste e ingorghi pericolosi problematici, quando c’è grande afflusso. Il tutto, in attesa che torni disponibile anche il parcheggio di Piazza Matteotti.

E a sorprendere è soprattutto il fatto che, di fronte a queste criticità – sopratutto per l’area del Vescovado – l’amministrazione abbia recentemente scelto di minimizzare il problema, senza una presa di posizione definita e chiara sul problema. Un atteggiamento che lascia perplessi, perché proprio la centralità spirituale e turistica di Assisi meriterebbe una visione più attenta e lungimirante.

Ed è questo il punto: Assisi ha dimostrato, con l’organizzazione dell’ostensione, di avere tutte le capacità per gestire situazioni complesse e grandi flussi di persone.

La stessa attenzione, la stessa visione e la stessa cura dovrebbero essere applicate anche alla gestione quotidiana della città. Perché l’accoglienza non si misura solo nei grandi eventi perfettamente organizzati, ma anche nella qualità dell’organizzazione e dei servizi che pellegrini e cittadini trovano ogni giorno.

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