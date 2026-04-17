I Portali, una realtà da tutelare e non da abbandonare: ora serve intervenire

A Santa Maria degli Angeli il quartiere è migliorato negli anni grazie a dedizione e sacrificio dei residenti, ma oggi servono risposte forti alle nuove criticità

(Stefano Berti) Da molti anni “I Portali”, quartiere residenziale di Santa Maria degli Angeli, sono al centro dell’attenzione per criticità che nel tempo si sono presentate più volte, per poi essere affrontate e risolte grazie all’impegno di cittadini e residenti.

È importante chiarirlo: non stiamo parlando di un’area “perduta” o tra le peggiori realtà del territorio. Al contrario, fino a poco tempo fa il quartiere aveva ritrovato ordine, decoro e vivibilità, grazie all’impegno concreto dei condomini e di chi vive e gestisce quotidianamente questi spazi. Un risultato costruito con sacrifici reali, che ha permesso ai Portali di tornare a essere un luogo pienamente fruibile, anche per famiglie e bambini.

Come redazione di Assisi News, negli anni abbiamo raccontato più volte le difficoltà dell’area, così come abbiamo seguito e dato spazio anche ai segnali di miglioramento. Proprio per questo oggi riteniamo corretto mantenere equilibrio nel racconto: riconoscere i problemi senza però distorcere la realtà.

In un luogo in cui le criticità non si scoprono certo ora, negli ultimi tempi, tuttavia, la situazione ha registrato un nuovo peggioramento. Piuttosto grave. Si stanno infatti ripresentando alcune criticità: episodi di abbandono di rifiuti e la presenza stabile di persone senza fissa dimora che utilizzano i portici, i seminterrati e gli spazi comuni come riparo, sia di giorno che di notte.

A questo si aggiungono comportamenti che stanno aumentando la preoccupazione tra residenti e lavoratori della zona: sono state segnalate situazioni di ubriachezza, episodi di tensione e alcuni casi di furti. Circostanze che, nel loro insieme, contribuiscono a creare un clima di insicurezza e mettono a rischio la serenità e l’incolumità di chi vive e frequenta quotidianamente il quartiere. Non solo nel condominio, ma anche nelle aree circostanti, con i giardini sul retro rinnovati e che dovevano essere dedicati a bambini e famiglie, continuamente deturpati.

Si tratta di una problematica reale, che va affrontata con molta attenzione. Da un lato, è evidente che il tema dei senzatetto richiede risposte serie, strutturate e rispettose della dignità delle persone. Dall’altro, è altrettanto necessario tutelare la qualità della vita e la sicurezza di un quartiere residenziale che, negli anni, ha dimostrato di saper reagire e migliorare.

Il punto, quindi, non è solo alimentare allarmismi, ma evitare che queste nuove criticità possano riportare indietro una situazione che era stata faticosamente risolta. È proprio questo il rischio che oggi va prevenuto.

Servono attenzione e continuità: controlli adeguati, interventi puntuali e una presenza costante delle istituzioni – che ora devono fare la propria parte – possono fare la differenza, così come è già accaduto in passato.

“I Portali” non sono un problema irrisolvibile, ma una realtà che ha già dimostrato di poter migliorare quando c’è collaborazione tra cittadini e istituzioni. Proprio per questo, è fondamentale intervenire ora, con equilibrio e concretezza, per evitare che le criticità attuali si consolidino.

L’obiettivo deve essere uno solo: preservare il lavoro fatto negli anni e garantire che il quartiere continui a essere un luogo vivibile, sicuro e decoroso per tutti.

© Riproduzione riservata