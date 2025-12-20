Il trionfo generale della mediocrità: datevi una calmata, Assisi merita molto di più (video)

Il Consiglio comunale di Assisi, chiamato a discutere di bilancio e futuro della città, si è trasformato in un confronto segnato da battibecchi e toni inadeguati

(Stefano Berti) Il Consiglio comunale andato in scena ieri venerdì 19 dicembre ad Assisi ha offerto uno spettacolo a dir poco imbarazzante. All’ordine del giorno c’era la discussione sul bilancio, un tema serio e di fondamentale importanza per la città e per tutti i cittadini. Eppure, il confronto politico è scivolato rapidamente in un battibecco che nulla ha a che vedere con il rispetto delle istituzioni.

La politica non può e non deve ridursi a scontri personali. Tra insicurezza, poca chiarezza, e niente al punto, resta la tristezza – tranne in rari casi – di una dialettica totalmente inadeguata all’immagine della Città di Assisi. (Continua dopo il video – La sintesi del botta e risposta LINK DIRETTO)

Il Sindaco, in quanto massima autorità dell’ente, ha il dovere di essere garante dell’istituzione e di assicurare rispetto a tutti i consiglieri. Allo stesso modo, i consiglieri comunali, ciascuno nel proprio ruolo, sono chiamati a mantenere un comportamento adeguato e rispettoso del luogo e della funzione che rappresentano. A tenere banco, per chi se lo fosse perso, il botta e risposta fra il consigliere Fasulo e il sindaco Stoppini, in una discussione certamente fuori dalle righe per ruoli e luogo. (Continua dopo il video – LINK DIRETTO alla versione integrale)

L’augurio, sinceramente, è che quanto accaduto resti un episodio isolato e che non si debba più assistere a scene di questo tipo, soprattutto quando in gioco ci sono decisioni che riguardano il futuro della città, per di più di Assisi.

Sul merito delle questioni affrontate ci sarebbe molto da discutere – probabilmente non fino all’imminente Natale, bensì fino a Pasqua – ma ci sarà tempo e modo per entrare nel dettaglio. Oggi resta l’amarezza per un’occasione persa. Un “teatrino” inaccettabile, tra l’altro in diretta streaming, dagli scranni della Città della Pace, illustre al mondo.

Passati in secondo piano, del tutto in cavalleria, i tanti temi del momento che stanno a cuore a città e cittadini, non resta che stendere un velo pietoso sui toni e su quanto andato in scena. Assisi merita merita molto di più. Buon Natale e buone feste a tutti.

