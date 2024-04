Agli Instabili gli spettacoli finali dei laboratori di teatro 2023/24 per bambini e per ragazzi

Al Piccolo Teatro degli Instabili nel weekend andranno in scena gli spettacoli finali del laboratori di teatro 2023/24 per bambini e per ragazzi, per un mese di aprile ancora molto ricco.

Appena dopo il termine della Stagione con il concerto degli AmbosMundos e dopo il successo degli spettacoli dei Laboratori di Teatro dedicati agli adulti, doppio appuntamento sabato 6 e domenica 7 aprile alle 18:00 con l’esito del Laboratorio per Bambini a cura di Giulia Zeetti e Claudia Rossetti e del Laboratorio per Ragazzi a cura di Massimiliano Burini.

Le bambine e i bambini si cimenteranno ne “Il fantasma di Canterville”, divertente racconto di Oscar Wilde che narra le vicende del vecchio fantasma di Sir Simon, dedito a spaventare gli abitanti dell’ antico castello, i nobili inglesi Canterville. Quando i proprietari, esausti degli scherzi del fantasma, decidono di vendere il castello, la situazione si complica per Sir Simon che deve vedersela con i nuovi inquilini: una famiglia di americani assolutamente anticonvezionale che non si lascia spaventare da ululati, catene e altre strane presenze. Tra picchi di tensione e comicità, il Fantasma troverà pace facendo amicizia con i nuovi arrivati e rompendo la maledizione che aleggia sul castello di Canterville. I piccoli partecipanti concludono il percorso teatrale iniziato ad ottobre con questo spettacolo, di cui hanno anche realizzato alcuni elementi scenografici, sperimentando così un concetto di teatro “a tutto tondo”.

Il percorso di formazione sulla fascia dei ragazzi, quest’anno si è concentrato sul rapporto tra il desiderio di essere qualcosa e il dubbio di non sapere cosa. Lo stato di crisalide in cui noi tutti abbiamo vissuto è una condizione di preparazione in cui ogni elemento esterno ed interno può modificare e indirizzare il futuro. Dopo un pre-lavoro su loro stessi in relazione ai testi di Stefano laffi sociologo esperto di adolescenti, la seconda parte del laboratorio ha voluto cimentarsi con la drammaturgia di Letizia Russo e uno dei suoi testi cult. “La collina” è il risultato di questo intenso percorso che vuole aprire interrogativi su più livelli della vita dei nostri ragazzi.

Per gli spettacoli finali dei laboratori di teatro 2023/24 per bambini e per ragazzi l’ingresso è a offerta libera.

Sabato 6 Aprile ore 18:00 “Il Fantasma di Canterville”

con: Bianca Alessandrini, Leonardo Burini, Marianna Castrataro, Lorenzo Ciambottini, Lorenzo Filippucci, Adele Fiorucci, Nikita Fiorucci, Giacomo Franchi, Silvia Gandolfi, Dario Mabellini, Giordano Muccino, Jeremy Pilco, Francesca Salzillo, Sara Sciamanna, Agnese Tota, Jacopo Tota, Federico Vignati.

Domenica 7 Aprile ore 18:00 “La Collina”

con: Maria Chiara Ballini, Nora Boussairi, Emma Capocchia, Irene Morozzi, Ascanio Raffa, Yuri Scattolini, Sebastiano Sereni.

