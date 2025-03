Agli Instabili gli spettacoli finali dei laboratori di teatro di adulti, ragazzi e bambini

Fine marzo e primi di aprile intensissimi al Piccolo Teatro degli Instabili! Prima dello spettacolo di chiusura della Stagione Teatrale 2024/25 con Lino Musella in “Stato d’assedio”, che si terrà domenica 13 Aprile alle ore 21:15 (anziché il 12 Aprile come precedentemente comunicato), ci saranno infatti ben 5 spettacoli finali dei Laboratori di Teatro per Adulti/Ragazzi/Bambini.

Si comincerà martedì 25 Marzo ore 21:15 con “Cose per cui vale la pena vivere” del gruppo serale del Martedì (Adulti), per proseguire poi giovedì 27 Marzo ore 21:15 con “Le occasioni più liete e propizie” del gruppo del Lunedì e si chiuderà giovedì 3 Aprile in doppia replica alle 20:30 e alle 21:45 con “Qualcuno che ti ami” del gruppo pomeridiano del Martedì. Tutti e tre gli spettacoli finali – a cura dell’autore e regista Samuele Chiovoloni che ne ha curato l’adattamento drammaturgico – sono liberamente tratti dalla raccolta di racconti di Raphael Bob-Waksberg “Qualcuno che ti ami in tutta la tua gloria devastata”. Sono racconti mai messi in scena in Italia che affrontano le sfaccettature dell’amore sfidando il pubblico a riconoscersi in molteplici prospettive; una “macchia di Rorschasch” entro la quale chiunque vede ciò che intende vedere.

I testi variano infatti dal realistico all’assurdo, chiedendo al teatro di impiegare tutti i mezzi per abbracciare la gamma di possibilità di scena. Si tratta di tre esperimenti curiosi che coinvolgono complessivamente oltre 50 Allievi/Attori, in un saliscendi di emozioni e di registri comici e drammatici. Questi tre Laboratori dedicati agli Adulti (“Gioia collettiva” è stato il titolo del progetto) condotti da Samuele Chiovoloni, hanno visto la collaborazione – durante questi mesi – di altri professionisti come Francesco Bolo Rossini (attore e regista), Paolo Rosini (danzatore e performer) e Mariangela Berazzi (cantante e attrice) che hanno tenuto delle lezioni specifiche facendo sperimentare agli allievi, ulteriori linguaggi performativi.

Domenica 30 Marzo ore 18:30 sarà la volta invece degli spettacoli finali dei Ragazzi del Laboratorio di Teatro condotto da Massimiliano Burini (autore, attore e regista) che così ci introduce al lavoro finale dal titolo “L’isola delle iluusioni”: “Come ogni anno ci troviamo di nuovo alla conclusione di un percorso formativo ricco di emozioni per i ragazzi del laboratorio del Piccolo Teatro degli Instabili. Quest’anno il progetto di formazione si è sviluppato intorno alle tematiche espresse dal grande romanzo “Il signore delle mosche” di William Golding. Tematiche forti che ci inducono ad una riflessione importante sulla genesi della società umana e sullo sviluppo della personalità di un individuo. Nel cammino verso l’età adulta, c’è un lento passaggio (“Il ritmo del lento passaggio” è stato infatti il titolo dato al Laboratorio che ha visto anche la collaborazione dell’autore Giuseppe Albert Montalto), un’uscita dai radar che porta tutti – adulti e ragazzi – a perdersi di vista e a tratti a perdersi. Un lento passaggio ricco di inciampi, salite e discese rapide, dubbi e speranze. All’uscita da questa virata vorticosa nessuno sa cosa ci aspetta, tuttavia possiamo studiarne le possibilità, toccarne i precipizi e in qualche modo attrezzarci per affrontarlo. Un gruppo di ragazze e ragazzi nel pieno di questo viaggio, grazie al teatro sperimentano delle possibilità, aldilà del teatro stesso, per imparare ad affrontare il passaggio che stanno intraprendendo e vi aspettano per condividere i loro risultati.”

Mercoledì 2 Aprile ore 19:00 gran divertimento con i Bambini del Laboratorio di Teatro “Piccoli Attori crescono” a cura di Caterina Fiocchetti (attrice e performer) che si cimenteranno in “L’Odissea o quel che ne resta”, un gioco metateatrale che coinvolge i giovani attori nella drammatizzazione di alcune delle leggendarie avventure di Ulisse, aggiungendo aspetti insoliti ed ironici alla rilettura del mito. La performance è la restituzione di un percorso condiviso dai giovanissimi allievi durante questi mesi di Laboratorio e rappresenta il tassello conclusivo che permette loro di esprimersi coralmente di fronte ad un pubblico di cari, in un ambiente stimolante e protetto. Per l’occasione si ringrazia la Compagnia Teatrale Magionese che ha collaborato con il prestito dei costumi e di elementi di scena.

L’ingresso a tutti gli spettacoli finali dei laboratori è a offerta libera.

Martedì 25 Marzo ore 21:15 “Cose per cui vale la pena vivere” a cura di Samuele Chiovoloni,

(Adulti) con:

Miguel Andrade, Lucia Betti, Matteo Borrini, Chiara Buzzi, Massimo Capriello, Marta Carloni, Giacomo Casagrande, Barbara Chianella, Marcella Dominici, Paride Fontanella, Marco Geoli, Daria Virginia Massi, Laura Pannacci, Federico Papalia, Lorenzo Rocchi, Damiano Rocco, Claudia Rossetti, Davide Santucci.

Giovedì 27 Marzo ore 21:15 “Le occasioni più liete e propizie” a cura di Samuele Chiovoloni

(Adulti) con:

Chiara Angelini, Peter Bartlett, Stella Bastianelli, Agnese Bellini, Danila Benincampi, Matteo Berti, Susanna Caponi, Dionisio Capuano, Marta Cecchetti, Meri Cerasoli, Luca Chiavini, Alessandra Comparozzi, Davide Iuston, Alessandra Jengo, Michele Leombruni, Nicola Mariuccini, Anna Laura Matarangolo, Monica Mecocci, Silvia Pianesi, Alice Scaglia, Elena Vignati.

Domenica 30 Marzo ore 18:30 “L’isola delle illusioni” a cura di Massimiliano Burini

(Ragazzi) con:

con: Maria Chiara Ballini, Emma Capocchia, Emanuele Caschetto, Carolina Cosi, Melissa Alma Di Martino, Davide Piccioni, Degi Tenti, Ascanio Raffa, Maria Vittoria Vitaloni

Mercoledì 2 Aprile ore 19:00 “L’Odissea o quel che ne resta” a cura di Caterina Fiocchetti

(Bambini) con:

Gemma Bianchini, Eva Cappuccelli, Lorenzo Ciambottini, Brenda Filippucci, Silvia Gandolfi, Alessandro Marini, Virginia Migliosi, Giordano Muccino, Jeremy Pilco, Sara Sciamanna, Melissa Sisti, Agnese Tota, Jacopo Tota, Federico Vignati

Giovedì 3 Aprile ore 20:30 e ore 21:45 “Qualcuno che ti ami” a cura di Samuele Chiovoloni

(Adulti) con:

Nicola Alessi, Francesco Arditi, Elisa Boccacci, Laura Ciammarughi, Vanessa Cuccagna, Ilaria Manini, Stefania Manini, Valentina Merola, Giovanni Sacco, Alice Zingaretti, Vittoria Zucchi

(La stagione 2024-2025 del Piccolo Teatro degli Instabili è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata