Al Teatro Lyrick un viaggio tra i più grandi compositori di musica per il cinema con Luca Ward

Una serata speciale giovedì 17 aprile al Teatro Lyrick di Assisi dove alle 21.15 si celebreranno i più grandi compositori di musica per il cinema, autori di colonne sonore indimenticabili, capaci di conquistare il pubblico di qualsiasi età. A narrare questa meravigliosa storia nella musica una delle voci più amate del panorama italiano, Luca Ward che trasporterà gli spettatori nel fantastico mondo del grande cinema con “Soundtracks”.

In questo nuovo format teatrale, Luca Ward, in circa due ore di concerto, sarà accompagnato da un’orchestra live composta da oltre quaranta elementi. Un viaggio sensoriale tra le musiche epocali di John Williams, Hans Zimmer, Nino Rota, Alan Silvestri; attraverso melodie che sono diventate immortali e iconiche. Se ascoltiamo un fischio e una chitarra il pensiero va subito al vecchio west; se sentiamo la distorsione di un theremin l’immaginazione va a dischi volanti e marziani; se udiamo ottoni e corno veniamo catapultati in un universo fantastico popolato da draghi e cavalieri. I grandi compositori hanno influenzato con le loro note la collettività creando dei veri e propri generi entrati nella mente e nel cuore della gente.

Il film raccontati percorrono epoche e tipologie diverse: dal tema de “Il Padrino”, alla marcia imperiale di “Star Wars”, dal maintrack di “The Avengers” al romanticismo de “La vita è bella”, dalle nuove serie di successo come “Game of Thrones” a film evergreen come “Back to the Future”. E ancora, le note toccanti del tema di “Schindler’s List”, l’indimenticabile “Titanic” e ovviamente la musica de “Il Gladiatore”, il cui doppiaggio ha reso realmente immortale la voce di Luca Ward ad impersonificare Massimo Decimo Meridio.

A dirigere l’orchestra il maestro e compositore Paolo Annunziato, giovane talento internazionale che ha collaborato con successo alle colonne sonore delle serie “Mare Fuori”, “L’Allieva” e “La legge di Lidia Pöet”.

Prevendite su TicketItalia e TicketOne

La stagione “Edizione straordinaria” è organizzata da Associazione culturale ZonaFranca, con la direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi.

