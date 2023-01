Desiderava da sempre – Brevi storie di e con Valerio Mieli agli Instabili

Il Piccolo Teatro degli Instabili ospita il 15 gennaio 2023 alle ore 17:00 in prima assoluta “Desiderava da sempre – Brevi storie” di e con Valerio Mieli: regista e sceneggiatore, autore dei film “Dieci Inverni” (David di Donatello e Nastro d’Argento Opera Prima, con Isabella Ragonese e Michele Riondino) e “Ricordi?” (vincitore al Festival di Venezia del Premio del Pubblico – Giornate degli Autori, con Luca Marinelli). I diritti del suo prossimo romanzo, che uscirà nel 2023, sono stati acquisiti dalla casa di produzione Wildside. Dopo un dottorato in filosofia e alcune mostre fotografiche, si è diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia.

“I racconti presentati in prima assoluta in questa lettura scenica – si legge nella nota – sono tratti dalla raccolta “Desiderava da sempre” di Valerio Mieli (la Nave di Teseo) e arricchiti da una messa in scena di colori, immagini, luci e musiche. In uno scompartimento vuoto una ragazza deve decidere che adulta diventare; dal benzinaio una donna si chiede se tornare indietro nella sua vita; in un giardino un anziano si dibatte con le sue fantasticherie mentre durante una festicciola un bambino cerca di sfuggire ai suoi incubi…. Piccoli mondi, piccoli personaggi, piccole storie. Storie di occasioni mancate, occasioni colte, rimpianti, desideri, rimorsi, speranze. Storie di dubbi e di fantasie. ‘Ho scritto questi racconti come si scattano delle fotografie; in giro per le città, in un unico gesto, traendo spunto da un passante, da un vicolo, da una voce, e ricamandoci intorno una storia’ scrive l’autore”.

Dopo lo spettacolo, alla Minigallery Contemporary Art di Assisi (Via Portica 26) dove verrà inaugurata la Mostra fotografica “Desiderava da sempre”, sempre di Valerio Mieli. “Mieli – si legge nella nota – osserva luoghi e situazioni fissandoli negli scatti che automaticamente descrivono momenti, vicende, storie che potrebbero avere una trama che l’immagine lascia solo intravedere, storie che quindi, forse, potrebbero avere uno sviluppo ulteriore a quello della carta fotografica. Non è un caso che l’autore delle foto sia allo stesso tempo un autore di racconti e non è un caso che quello stesso autore sia un regista. La foto è il punto di partenza per una storia da scoprire o, ancora meglio, da inventare e rivelare”. La mostra rimarrà aperta fino al 5 febbraio 2023, info su www.minigallery.it.

