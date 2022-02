Giovanni Allevi ad Assisi con Estasi Piano Solo Tour il 13 maggio

La nuova tournée di Giovanni Allevi approda ad Assisi con “Estasi Piano Solo Tour”: l’appuntamento si sposta però dal 25 marzo al al 13 maggio. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data. Sarà possibile richiedere il rimborso presso il circuito di prevendita di riferimento entro e non oltre l’undici febbraio.

Giovanni Allevi torna al suo amato pianoforte e riparte in tour con le composizioni del suo nuovo progetto discografico “Estasi”. Il tour sarà l’occasione imperdibile per un emozionante viaggio dell’anima, attraverso le note del pianoforte per toccare dal vivo il più sublime degli stati di coscienza della condizione umana.

La partenza del tour è coincisa con l’inizio del nuovo anno, quando Giovanni Allevi ha suonato a Roma con un suggestivo concerto di Capodanno nella sala S. Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica. Le note del nuovo lavoro discografico del compositore filosofo vogliono essere l’occasione per il pubblico di avvicinarsi all’esperienza dell’estasi. In sala lo spettatore potrà viaggiare tra le luminose suggestioni di “Kiss me again”, l’esplosiva ritmica di “Prog me”, la sussurrata preghiera di “My Angel”, il tormento terreno di “Lucifer” e alcuni dei brani che negli anni hanno reso Allevi uno degli artisti più apprezzati al mondo, da “Aria” a “Come sei veramente” a “Back to Life”.

In scaletta non mancheranno momenti di riflessione importanti come quello sul destino della Terra, attraverso le note di “Our Future” – brano presentato in anteprima da Earth Day European Network (di cui Allevi è Ambassador) a Glasgow in occasione della Cop26. Un concerto pulsante e allo stesso tempo incantato, che guiderà lo spettatore in un viaggio sonoro unico.

