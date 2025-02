I The Watch e Giorgia Fumo per i prossimi appuntamenti targati Tourné

Doppio appuntamento questa settimana con la stagione Tourné – promossa da Aucma e Mea Concerti – che mette in cartellone i The Watch con l’omaggio alla storica band dei Genesis ad Assisi e l’ironia di Giorgia Fumo che spazierà nelle diverse sfumature dei millennials a Spoleto.

Mercoledì 19 febbraio alle 21 al Teatro Lyrick (Assisi) si va sulle note The Watch plays Genesis. I The Watch, dopo il successo che li ha visti protagonisti nelle più importanti capitali europee e UK, continuano a portare sul palco la musica dei Genesis riuscendo a catturare l’essenza e l’atmosfera dei primi anni del gruppo inglese. La loro tecnica esecutiva e l’energia che riescono a portare sul palco, rendono i loro spettacoli un’esperienza unica per i fan dei Genesis e non solo, un’occasione per essere trasportati indietro nel tempo grazie alla bravura delle loro performance ma anche ad una voce che, come nessun’altra, si avvicina a quella del giovane Peter Gabriel degli anni Settanta. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi.

Il 21 febbraio alle 21 sarà invece il Teatro nuovo Gian Carlo Menotti (Spoleto) a ospitare “Vita Bassa”, spettacolo di Giorgia Fumo che guida lo spettatore alla scoperta della vita dei millenials, i nuovi adulti che si barcamenano con le briciole lasciate dai loro predecessori. Dai viaggi che devono essere a tutti i costi “esperienze” ai programmi in cui si scelgono abiti da sposa, dalla vita in ufficio ai “lasciamenti” nell’era dei social, la Fumo con il suo stile unico porta sul palco una comicità intelligente e mai banale. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Spoleto.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne

La stagione Tourné 2024/2025 è promossa da Aucma e Mea Concerti e si realizza in collaborazione con Regione Umbria, Comune della Città di Assisi, Comune di Orvieto, Comune di Perugia e Comune di Spoleto. Partner tecnico e curatore dell’immagine Fattoria Creativa.

