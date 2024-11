Sei spettacoli per la stagione teatrale 2024-25 del Teatro Excelsior di Bettona: il programma

Appuntamento dall'11 dicembre al 9 aprile con per la 'striscia' organizzata dal Teatro Stabile dell'Umbria in collaborazione con la giunta

Prenderà il via l’11 dicembre la stagione teatrale 24/25 del Teatro Excelsior di Bettona, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con l’amministrazione comunale. Si comincerà alle 20.45 con Ballantini & Petrolini scritto e interpretato da Dario Ballantini. Il trasformista di Striscia La Notizia, porta a teatro un cavallo di battaglia del suo repertorio giovanile: il grande Ettore Petrolini.

Venerdì 24 gennaio alle 20.45 la stagione teatrale 2024-25 del Teatro Excelsior di Bettona parte con la danza con Dance frames di MM Contemporary Dance Company: una serata composta da quattro coreografie all’insegna del contemporaneo nelle sue varie declinazioni. Si prosegue poi il 6 febbraio alle 20.45 con Fino alle stelle! Scalata in musica lungo lo stivale di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, commedia musicale romantica, divertente, commovente. Il 18 febbraio alle 20.45 sul palco La leggenda del pallavolista volante, spettacolo in cui lo sport incontra il teatro e si fa metafora della vita: il pallavolista campione Andrea Zorzi detto “Zor ro” sale per la prima volta sul palcoscenico e, grazie alla penna e alla regia di Nicola Zavagli, ci racconta la sua grande avventura. Il 16 marzo alle 20.45 Ulisse – Una peripezia maschile, liberamente tratto da “Amori Ridicoli” di Milan Kundera, con la regia e l’adattamento di Samuele Chiovoloni. Questo Ulisse che emerge dalla rielaborazione della penna di Kundera è l’epitome dell’esploratore del desiderio.

A chiudere la stagione teatrale 2024-25 del Teatro Excelsior di Bettona, il 9 aprile alle 20.45, sarà il giovane pluripremiato autore Emanuele Aldrovandi con il suo suo grottesco e comico spettacolo L’estinzione della razza umana: la storia di due coppie che in seguito a una pandemia causata da un virus che trasforma gli esseri umani in tacchini, si ritrovano nell’androne di un palazzo assaliti da domande e paure. Il sindaco Valerio Bazzoffia ha sottolineato l’importanza del teatro per la comunità locale diventato, inoltre, in poco tempo luogo di laboratori, didattica, spettacoli amatoriali, incontri pubblici.

(La manifestazione è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata