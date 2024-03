Slava’s SnowShow, risate e allegria al Lyrick fino a domenica 10 marzo (foto)

Uno spettacolo che fa tornare bambini e che diverte i bambini, con palloncini, neve, coriandoli e tanta fantasia: grande successo al Lyrick per Slava’s SnowShow, lo spettacolo col mimo Slava Polunin, nato in una piccola città russa diventato pagliaccio e mimo grazie a cinema e tv. Nel 1979 fonda una sua compagnia in cui fonde teatro visivo e clownerie e poco prima dell’inizio degli anni ‘90 finisce in Inghilterra, dove diviene famosissimo. Cinque anni dopo raccoglie le gags e gli sketches più famosi in un unico spettacolo chiamato prima “Yellow” e poi “Slava’s snow show”, con cui trionfa in Nord America e vince numerosi premi.

Oggi tutto il mondo conosce e apprezza lo stile unico e inconfondibile di quello che viene considerato il “miglior clown del mondo”, con modelli dichiarati Marcel Marceau e Charlie Chaplin. Fino a domenica 10 marzo Slava Polunin propone ad Assisi i numeri più belli e famosi del suo repertorio, in una serie ininterrotta di magie e di sorprese che giocano con il vento, il ghiaccio, la neve, il fumo, il rumore di un treno, un’immensa ragnatela. Lo spettacolo è una sequenza di sorprendenti magie. Una nevicata di carta che infuria su tutta la sala, enormi, leggerissimi e colorati palloni che planano sulla platea, cinque clown che danno gas a una rappresentazione poetica e candida, dispettosa e imprevedibile, gioiosa e atletica, in bilico tra happening e circo. Ma prima di questo coup de theatre, sono molti i sortilegi e le ironie che i clown regalano alla platea, invadendola, talvolta, per fare qualche dispetto esilarante.

Una rappresentazione dispettosa e imprevedibile, ma anche candida, a metà tra festa e circo, con i protagonisti che scendono dal palco invadendo spesso la platea, con dispetti o giochi con il pubblico. Il tutto in una nevicata di carta che invade il teatro insieme ai palloni che finiscono in platea, invitando gli spettatori a giocare anche quando il sipario dovrebbe calare.Il teatro di Slava è amato perché riesce a tessere un mondo fatto di sogni e di fiabe in cui è impossibile non lasciarsi trasportare. È una delle esperienze teatrali più potenti, innocenti e semplicemente belle a cui tutti possono assistere. Slava’s SnowShow solletica i nostri ricordi d’infanzia e ci fa guardare alla vita con un nuovo stupore, con gli occhi spalancati e la gioia che conoscevamo da bambini. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

Foto Mauro Berti ©️ BN COM

