Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi in Basilica con “Francesco”: voce e musica tra gli affreschi di Giotto (foto)

Si è svolta nella serata di ieri, 15 dicembre, tra gli affreschi di Giotto della chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi, la prima nazionale dello spettacolo “Francesco”, il racconto della vita del Santo in occasione degli 800 anni dalla morte, portato in scena da Aldo Cazzullo accompagnato dalle musiche del maestro Angelo Branduardi in collaborazione con Fabio Valdemarin.

«Le chiese francescane – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento – sono da sempre non solo luoghi di culto, ma veri e propri areopaghi, spazi in cui le comunità cittadine si incontravano, discutevano e, grazie alla mediazione dei frati, siglavano patti municipali e accordi tra categorie professionali e sociali. Oggi, l’arte rappresenta senza dubbio uno di questi areopaghi, un ambito in cui i legami sociali si rafforzano attraverso le relazioni e il perseguimento di obiettivi condivisi. Accogliere in Basilica lo spettacolo di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi su san Francesco è stato un contributo prezioso: il racconto della vicenda del Santo di Assisi ha invitato tutti noi presenti a trarre ispirazione e attualità dalla sua esistenza, affinché il nostro presente possa vivere una svolta all’insegna del rispetto, della solidarietà e della cura della casa comune».

Per l’occasione è stato esposto sul palco il “corno del Sultano”. La reliquia, secondo la tradizione, è il corno d’avorio che san Francesco ricevette in dono dal Sultano al-Malik al-Kamil durante il loro incontro a Damietta nel 1219. Simbolo di amicizia e dialogo interreligioso, era usato per chiamare alla preghiera ed è regolarmente conservato ed esposto nella Cappella di San Nicola – affrescata sempre da Giotto – nella chiesa inferiore della Basilica.

Tra i numerosi spettatori in Basilica c’è stato anche un ospite d’eccezione, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, con alcuni familiari. Il Custode del Sacro Convento fra Marco Moroni, OFMConv, nel saluto che ha introdotto la serata, ha rivolto al cantante l’invito a tornare nel 2026 ad Assisi in occasione del grande centenario francescano.

Alle 18.30 di domani, mercoledì 17 dicembre, sarà online una nuova puntata di “Parole Povere”, il podcast dei frati minori conventuali della Basilica, con l’intervista esclusiva ad Aldo Cazzullo. La puntata sarà disponibile in video sul canale YouTube @SanFrancescoAssisi e sulle principali piattaforme audio. A questo link l’intervista al maestro Angelo Branduardi.

Lo spettacolo “Francesco” andato in scena lunedì 15 maggio è tratto dal libro di Aldo Cazzullo, “Francesco. Il primo italiano” (edito HarperCollins Italia), da settembre in testa alle classifiche di vendita e saggio più venduto del 2025, ed è promosso da Corvino Produzioni e Lungomare in collaborazione produttiva con la società di produzione televisiva Stand by Me. Durante la serata sono state effettuate le riprese per una puntata speciale del programma “Una Giornata Particolare” che andrà in onda su La7.

