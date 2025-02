Assisi protagonista a Sanremo 2025: messaggio di pace con Noa e Mira Awad (foto e video)

Esibizioni internazionali e messaggi di pace, che non sono potuti mancare al Festival di Sanremo 2025 che vuole anche promuovere valori universali. Nella prima serata della manifestazione canora, dopo il messaggio di Papa Francesco c’è anche un tocco di Assisi: nell’esibizione di Imagine cantata Noa e Mina Awad appare infatti una suggestiva ripresa della Piazza di San Francesco con scritto Pax. (Continua dopo l’immagine)

La presenza di Noa e Mira Awad, che hanno cantato “Imagine” di John Lennon in ebraico e arabo, ha voluto rappresentare un potente messaggio di pace e fratellanza. Sul led dell’Ariston proiettate immagini simboliche, come la Basilica di Assisi con la scritta “Pax”. Come detto l’esibizione delle due artiste il Papa è intervenuto con un video messaggio. “Ho ancora nel cuore – ha esordito il Papa – il ricordo della Giornata Mondiale dei Bambini (realizzata dal francescano ed ex direttore della Sala stampa del Sacro Convento padre Enzo Fortunato e condotta da Conti, ndr), lo scorso maggio, tu eri con noi con il calore umano che ti contraddistingue, in quel bellissimo momento allo Stadio Olimpico con i bambini di tutto il mondo. Sai, la musica è bellezza, la musica è strumento di pace. È una lingua che tutti i popoli, in diversi modi, parlano e raggiunge il cuore di tutti. La musica può aiutare la convivenza dei popoli. Penso, in questo momento, a mia mamma che mi raccontava e mi spiegava alcuni brani di opere liriche facendomi conoscere il senso di armonia e i messaggi che la musica può donare”. (Continua dopo il video – link diretto)

“Cercate di vivere delle belle serate e rivolgo un saluto a tutti coloro che sono collegati, specialmente le persone che soffrono, e a tutti voi, e che la buona musica possa raggiungere il cuore di tutti. Sai, la musica può aprire il cuore all’armonia, alla gioia dello stare insieme, con un linguaggio comune e di comprensione facendoci impegnare per un mondo più giusto e fraterno”, la conclusione del messaggio del Papa durante la prima serata di Sanremo 2025.

“Assisi città della pace, sullo sfondo la bellissima Basilica di San Francesco” – ha dichiarato Carlo Conti, poi il grande applauso del pubblico. (Continua dopo l’immagine)

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2025 presentato da Carlo Conti affiancato per l’occasione da Antonella Clerici e Jerry Scotti, anche Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti durante il suo show ha ricordato la sua devozione personale a San Francesco d’Assisi: “San Francesco? Un mio grande amico!” – ha detto l’artista che ha incantato ed entusiasmato il pubblico presente al Teatro Ariston.

Immagini: screenshot Rai 1

© Riproduzione riservata