Brunello Cucinelli tra i doppiatori della serie Lampadino e Caramella (video)

C’è anche Brunello Cucinelli tra i doppiatori della serie Lampadino e Caramella, con un personaggio – Casimiro da Solomeo – creato ad hoc per lui. “Mi piacerebbe condividere un’esperienza che mi rende molto orgoglioso, come essere umano e anche come nonno. Sono stato invitato a prestare la voce al personaggio Casimiro da Solomeo in un episodio di Lampadino e Caramello – scrive l’imprenditore umbro su Instagram – il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Sono onorato di aver partecipato a questo progetto educativo di grande interesse umano, civile, etico e culturale, e desidero fare i complimenti agli autori, i disegnatori, gli interpreti e tutti i professionisti di Rai Yoyo che con il cuore rendono possibile questa bellissima iniziativa. Grazie per quello che fate perché siete un esempio affascinante di umanità e una fonte d’ispirazione per i bambini e forse, soprattutto, per noi adulti: le barriere sono molto più facili da superare di ciò che pensiamo, come c’insegnano i bambini ogni giorno, con la spontaneità e l’immaginazione che li rendono così speciali”. (Continua dopo il video, da cui sono tratte anche le foto in evidenza e nella gallery a fondo pezzo)

A partire da lunedì 14 febbraio, su Rai Yoyo e RaiPlay, sono partiti i nuovi episodi di “Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa”, il primo cartone animato al mondo a essere rivolto a tutti i bambini, con o senza deficit sensoriali. La serie, prodotta da Raffaele Bortone e Andrea Martini per Animundi S.r.l., in collaborazione con Rai Ragazzi, prevede 20 nuovi episodi, in onda tutti i giorni, alle 8.45 e alle ore 18.20, e disponibili in boxset su RaiPlay. “Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa” ha coinvolto diverse personalità del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, della scienza e dell’imprenditoria che hanno prestato la loro voce ad un personaggio appositamente ideato e realizzato per loro. Oltre a Brunello Cucinelli (ma nel cast c’è anche la Contessa Profumosa aka Isabelle Adriani al secolo Federica Federici, giornalista e attrice di origini umbre), tra gli altri, Billie (Gianna Nannini), Armadillus (Amadeus), Bruno Canguro (Bruno Vespa), Albachiara (Chiara Gamberale), Gianka Ghepardo (Giancarlo Fisichella), Lemòn (Marco Belinelli), BB Glam (Carolyn Smith), Conte Profumoso (Guillermo Mariotto), EuGenio Smemorino (Mago Forest) e Raffa Giraffa (Vladimir Luxuria).

