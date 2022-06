Con il cuore 2022, musica e solidarietà vincono negli ascolti (foto+video)

Vincono la musica e la solidarietà. Secondo i primi dati ieri sera su Rai 1 Con il Cuore 2022, nel nome di Francesco, l’evento musicale benefico condotto da Carlo Conti in diretta dal Piazzale antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi è stato visto da 2.396.000 spettatori e uno share del 17%. Al secondo posto New Amsterdam su Canale 5, che ha registrato 1.417.000 spettatori pari al 10.2% di share, mentre al terzo posto si piazza Quarto Grado – Le Storie, su Rete 4, con 1.225.000 spettatori e il 9.5% di share. (Continua dopo il video – link diretto)

Tra gli ospiti, Raoul Bova, Albano, Francesco Gabbani e Malika Ayane, per la conduzione di Carlo Conti. In programma anche domenica 12 giugno alle 16.10. Quest’anno verranno aiutate, tra gli altri, le mense francescane in Italia, la popolazione ucraina colpita dalla guerra e le missioni francescane nel mondo. (Continua dopo il video – link diretto)

Per partecipare alla gara benefica Con il cuore 2022 basta inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515. Sarà possibile donare per “Con il Cuore, nel nome di Francesco d’Assisi” fino al 31 luglio: possibile devolvere 2 euro al 45515 con un sms da cellulare Wind Tre, Tim, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali, oppure 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali e 5 euro con chiamata da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile. L’iniziativa è promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall’Istituto per il Credito Sportivo. Alla sua realizzazione ha contribuito Poste Italiane. La produzione televisiva del programma Con il Cuore, nel nome di Francesco è affidata alla Rai con il patrocinio di: Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Assisi. La Campagna solidale ha il supporto informativo di Rai per il Sociale attraverso i canali editoriali Rai. Un evento in collaborazione con Rai Radio1. Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti www.conilcuore.info.

Foto © Federico Baglioni e Stefano Berti Redazione AssisiNews

© Riproduzione riservata