Elisa Benvenuto, un’assisana a Tú sí que vales: per lei quattro sì (foto)

Una sedicenne di Assisi a Tu si que vales: lei è la sedicenne cantautrice e pianista Pop/Soul/Jazz Elisa Benvenuto, arrivata al talent di Canale 5 dopo una ‘gavetta’ nata dalla passione per il canto che l’ha anche aiutata a superare momenti difficili. Per la giuria formata da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e, da quest’anno, Paolo Bonolis, una versione di

“Brava perché indipendentemente dall’interpretazione si percepisce il bisogno di cantare”, dice Bonolis. “Per me stravale”, aggiunge. Sì anche da Maria de Filippi e dalla Littizzetto: “Per me vale molto perché ti sei misurata con un pezzo complicato”, le parole della comica. Rudy Zerbi parla di una “versione stravolta” della canzone, che ha permesso a Elisa Benvenuto di mostrare le sue doti. Sabrina Ferilli, in qualità di rappresentante della giuria popolare, riferisce l’esito del pubblico che conferma i quattro sì dei giudici con il 97%. E per la giovane le soddisfazioni non si fermeranno qui, visto che il 30 settembre, giorno del suo compleanno, verrà lanciato il suo inedito Al di là del mare. L’esibizione è rivedibile qui, link anche dai quali sono stati tratti gli screen di questo post.

