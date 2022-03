Federico Carli: “Che spavento lo scherzo di nonno Faustino a Le Iene, ma ho già promesso che mi vendicherò”

(Flavia Pagliochini) “Mi piace ancora mostrare valori come lo stare insieme, l’amicizia: le cose semplici, insomma. Ma ho già detto al nonno che prima o poi mi vendicherò”. A due giorni dopo dalla messa in onda dello scherzo di nonno Faustino ai danni del nipote, Federico Carli, carlettolife su Instagram dove vanta 700.000 followers, confessa che dopo un iniziale spavento ha reso merito al nonno di aver organizzato “un bello scherzo. Un po’ pesante, ma ci stava: gli avevo sempre detto che non ci sarei caduto, e invece…”. Il 93enne di Bastia Umbra, insieme alla redazione di Italia 1 e all’autore Stefano Corti, ha finto (qui il video) di aver investito l’amico Filiberto; quando è arrivato Federico Carli, invece di finire in caserma, è stato portato in un casolare abbandonato e bersagliato di scherzi. Inoltre, mentre il nonno finiva sul palco della trasmissione di Italia 1 con Belen Rodriguez, Federico Carli è stato rimandato in camerino con la scusa della pubblicità.

Contattato dal Corriere dell’Umbria che ha pubblicato un ampio servizio nella pagina di oggi, sabato 5 marzo, Carli spiega che, “passato lo spavento l’ho presa con leggerezza, come prendo sempre la vita. Il nonno – ha aggiunto – è stato è stato contento di conoscere di Belén. Certo non mi aspettavo anche il finto scherzo durante la trasmissione“. Il profilo Instagram, creato per mantenere attivi i parenti più anziani anche a suon di scherzi, ha raggiunto una crescente popolarità sul tempo, ma Federico Carl è soprattutto felice di “aver fatto conoscere la mia famiglia al di fuori dell’Umbria. Faccio quello che mi piace rimanendo ancorato ai valori originari, che sentimenti sani come lo stare in famiglia, con un po’ di ironia“. E ora che il nonno si è vendicato di anni di scherzi, Federico Carli come detto anticipa che “Gli ho già promesso che mi vendicherò, anche perché mi pare che si sia un po’ adagiato sugli allori: ma prima porterò tutti in vacanza, se lo meritano!”

(Foto in evidenza, screenshot carlettolife/Instagram)

© Riproduzione riservata