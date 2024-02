Il Provinciale torna ad Assisi: “Racconterà di come qui l’esistenza può cambiare”

Dopo il successo dello scorso anno, “Il Provinciale” è tornato nei giorni scorsi ad Assisi per una puntata dedicata alle bellezze della città, attraverso luoghi simbolo e ospiti speciali. E sarà solo una delle tante trasmissioni dedicata all’Umbria, come annunciato nei giorni scorsi dall’assessore regionale Paola Agabiti.

Secondo la nota del Comune di Assisi, “La popolare trasmissione Rai, condotta da Federico Quaranta, racconterà storie, aneddoti e curiosità passando per il centro storico, la Rocca Maggiore, il monte Subasio, la Basilica e il Bosco di San Francesco, il santuario di San Damiano, l’Eremo delle Carceri. Le riprese sono iniziate lunedì mattina e andranno avanti alcuni giorni, prima della messa in onda prevista a metà marzo su Rai 3”.

Accanto a Federico Quaranta, ci saranno figure importanti della scena culturale italiana, come Angelo Branduardi e Ascanio Celestini, che proporranno alcune performance in location particolarmente suggestive della città, come ospiti della trasmissione. A impreziosire il racconto de Il Provinciale anche figure e artisti del territorio, come l’Ensemble Micrologus che si esibirà all’interno della Rocca Maggiore. La puntata dedicata ad Assisi è intitolata “Il Mezzo della Vita” e proporrà la città di San Francesco e l’Umbria come luoghi in cui l’esistenza può cambiare, grazie alla profonda spiritualità che li attraversa.

Come detto nei giorni scorsi era stata la Regione ad anticipare il ‘ruolino di marcia’ delle varie trasmissioni che avrebbero avuto l’Umbria come protagonista per “Far conoscere i territori entrando nella loro quotidianità, per apprezzare i piccoli e grandi tesori della nostra regione naturalmente vocata all’accoglienza”. Come spiegava l’assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Umbria, Paola Agabiti, “per continuare a realizzare la strategia comunicativa scelta dall’Assessorato al fine di dare all’Umbria sempre maggiore visibilità, sono tornate a riaccendersi nei territori le telecamere Rai con una programmazione finalizzata anche ad entrare in contatto con le comunità che vivono le città e i borghi ricchi di storia, tradizioni e cultura”.

Dopo l’appuntamento di domenica 11 febbraio, su Rai 2 con la trasmissione “Origini”, che ha percorso Castiglione del Lago, Tuoro, Gubbio, Piegaro, Terni e Amelia, la programmazione è continuatacon “Linea verde Life”, con i territori del Folignate, la Cascata del Menotre e Pale, le Terme di Triponzo (Borgo Cerreto), Sellano (Ponte Tibetano), Foligno, Spoleto, Fonti del Clitunno, Spello e Trevi. Ci sono poi “Il Provinciale”, che oltre ad Assisi, dove le puntate sono state girate la settimana scorsa, vedrà protagoniste anche le città di Spoleto e Norcia, e “Linea Verde”, che porterà nelle case degli italiani le bellezze di Gualdo Tadino, Gubbio, Città di Castello e Costacciaro. Sono già in programmazione un’altra puntata di “Linea verde” e altri interventi in trasmissioni Rai della programmazione della mattina così come del pomeriggio. “Il nostro obiettivo – ha commentato l’assessore Agabiti – è quello di continuare a investire in un’attività di promozione multisettoriale per attirare varie fasce di visitatori, visto che l’offerta turistica che la nostra regione può offrire è fortemente variegata e ricca di attrazioni”.

