L’inverno non ferma il turismo vip: Sabrina Ferilli e Benedict Cumberbatch in vacanza ad Assisi

L’inverno non ferma il turismo vip, con una doppietta di star in città negli ultimi giorni. La prima è Sabrina Ferilli, come da scatto che è stato diffuso dalla Trattoria Pallotta, dove Ferilli ha pranzato in questo inizio weekend. L’attrice, conduttrice televisiva e doppiatrice, conosciuta per il suo stile “romano” e la sua bellezza mediterranea, ha recitato in numerosi film di successo, inclusa la pellicola premio Oscar La grande bellezza (2013). Dal 2013 ha ricoperto il ruolo di giudice ad “Amici” di Maria De Filippi per tre anni, mentre da fa parte della giuria popolare di “Tú sí que vales”, programma in onda su Mediaset.

Qualche settimana fa – e dopo averla già visitata nell’aprile del 2024 – Benedict Cumberbatch era tornato ad Assisi, facendosi tra l’altro immortalare con il personale della trattoria Da Erminio. L’attore britannico, una carriera nel teatro prima di esplodere con il ruolo del protagonista nella serie tv Sherlock e poi al cinema (Doctor Strange, Avengers e Spider-Man: No Way Home, tra gli altri), si è intrattenuto con chi lo ha riconosciuto, concedendosi, al contrario dell’altra volta, anche a qualche selfie. “Cosa dire quando viene a farci visita una persona di questo calibro? Solo un sentito grazie e un grande piacere di averti conosciuto. A presto!!”, il post del tipico locale assisano.

