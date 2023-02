Maurizio Costanzo e l’amore per Assisi: “Andateci, è beatitudine”

C’e anche un pezzo di Assisi nella storia del Maurizio Costanzo Show ed esiste un legame, poco conosciuto ma forte, di Maurizio Costanzo con Assisi.

Nel 2009 la città serafica fu protagonista per una sera su Mediaset grazie a un “appuntamento all’insegna della Bellezza” in cui l’attenzion venne posta su Assisi e sul ciclo di affreschi con cui Giotto illustrò la vita di San Francesco sulle pareti della Basilica Superiore. Una puntata che sul palco della popolare trasmissione Stefano Zecchi, professore ordinario di Estetica all’Università degli Studi di Milano; Giuseppe Basile, funzionario dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro; Claudio Ricci, allora sindaco di Assisi; Umberto Croppi, allora assessore alle Politiche culturali del Comune di Roma. Ad aiutare il racconto le immagini in alta definizione di HAL9000, frutto di una corposa campagna fotografica (circa 10.000 scatti), realizzata nel mese di gennaio.

Nel febbraio del 2004 invece Maurizio Costanzo era arrivato ad Assisi per un panel sulla comunicazione svoltosi al Sacro Convento di Assisi. Da quell’incontro era nato il legame con i francescani ricordato anche in una intervista più recente nel 2017 con Raoul Bova che tra l’altro ha interpretato due volte San Francesco. (Continua dopo il video – link diretto)

Maurizio Costanzo, Raoul Bova, Assisi «…andate una volta ad Assisi perché ne uscite con una beatitudine, una serenità che io non dimentico…

Andare ad Assisi fa bene all’anima.»

Maurizio Costanzo #iostoconAssisi

“Se non lo avete fatto andate una volta ad Assisi perché ne uscirete con una beatitudine che io non dimentico: vedendo per esempio le celle dei frati dove ancora oggi i francescani dormono e vivono ho avvertito una dimensione completamente diversa da quella che vivevo”, aveva detto il conduttore. E quando Raoul Bova aveva parlato della grandezza di San Francesco, Costanzo aveva concluso: “Lo trovo grandissimo, al di là della fede o non fede proprio lui e la sua storia. Ma poi ripeto, andare ad Assisi fa bene all’anima, fatelo”.

