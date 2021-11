Mirko Casagrande Proietti cuoco su “Piatto Ricco” con chef Alessandro Borghese

L'agente immobiliare assisano con la passione per la cucina protagonista del cooking show di Banijay Italia per TV8 di Sky

L’assisano Mirko Casagrande Proietti a Piatto Ricco, uno dei programmi televisivi di uno degli chef più amati dagli italiani, Alessandro Borghese. Un cooking game show in cui sono gli stessi concorrenti a decidere le proprie sorti. Tre cuochi amatoriali, provenienti da tutta l’Italia (in questa puntata uno – Mirko – di Assisi), si sfidano portando la passione per la cucina in tv. Per la prima volta in un game show, i concorrenti potranno assaggiare i piatti degli avversari e decidere se quelli degli altri sono migliori o peggiori del proprio. E stavolta è toccato a Mirko Casagrande Proietti, che vive ad Assisi e lavora in una nota agenzia immobiliare a Santa Maria degli Angeli.

Il programma è un cooking show di produzione originale di Banijay Italia per TV8, rete televisiva di Sky Italia che di solito propone repliche di programmi già ripetutamente trasmessi dalla piattaforma pay. Dopo i vari commenti sulla pietanza, il concorrente che pensa di essere stato il peggiore può premere un pulsante posto sulla propria cucina ed autoeliminarsi con una buonuscita. Mirko Casagrande Proietti non è riuscito a raggiungere la fase finale, protagonista assoluto della puntata. Subito la notizia dell’agente immobiliare assisano, grande appassionato di cucina, presente in trasmissione, è rimbalzata su tutti i social media. Tanti i commenti di apprezzamento per un volto molto conosciuto in città e in tutto il territorio.

