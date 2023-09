Quattro ristoranti in Umbria: nella puntata del 10 settembre anche un ristorante bettonese

C’è anche un ristorante bettonese tra quelli protagonisti della puntata del 10 settembre 2023 di Quattro Ristoranti girati in Umbria: nelle puntate inedite della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, chef Alessandro Borghese, dopo la prima tappa a Bassano del Grappa, il van nero arriverà in Umbria, per poi passare a Tropea, ad Ascoli e in Irpinia per sperimentare nuove forme di ristorazione lungo tutto la penisola.

“In questa edizione – promettono da Sky – ancora maggior attenzione al territorio di riferimento: non a caso, i piatti e gli ingredienti più tipici e tradizionali di ciascuna zona diventeranno sempre più protagonisti dei nuovi episodi”. Per quanto riguarda la puntata del 10 settembre 2023, oltre al Poggio degli Olivi di Bettona, i ristoranti umbri in gara sono Trattoliva di Campello, caratterizzato da un frantoio interno e quindi dalla filiera cortissima, la Fattoria ‘Il Quondam’ di Giano dell’Umbria, realtà centrale nella tradizione olearia umbra, e ‘Il Grottino Hosteria e Residence’, a Gualdo Cattaneo.

Proprio l’olio e gli ulivi avevano incantato Alessandro Borghese, di nuovo conduttore di Quattro Ristoranti: “Posizionata al centro della nostra Italia – scriveva Borghese su Facebook lo scorso aprile – c’è l’Umbria, con una zona dove ti giri ti giri, sei circondato da ulivi. Una via che si estende per circa 40 km, tra Assisi e Spoleto, attraversando Spello, Foligno e Trevi. Questa via è un gioiello tutto italiano, 90mila ettari di terreno dedicati alla cultura dell’ulivo. Lo sanno bene i ristoratori umbri, che tra aziende agricole, trattorie con frantoio, agriturismi e osterie arroccate sui borghi dell’Appennino, dell’oleo-turismo hanno fatto una vocazione, portando avanti la loro idea di ristorazione con al centro sempre lui: l’olio extravergine di oliva, ovviamente di produzione propria”.

(Foto in evidenza via Alessandro Borghese | Facebook)

