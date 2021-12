And Just Like That…, Sarah Jessica Parker conquistata dai sandali Sensi (foto)

Non è chiaro se appariranno davvero nella serie And Just Like That… il revival di Sex and the City in onda quasi in contemporanea negli Stati Uniti e in Italia, ma non è passata inosservata una delle storie di Sarah Jessica Parker la presenza dei sandali Sensi, creazione dell’azienda assisana nata nel 1962 alle pendici del monte Subasio.

La serie tv di HBO Max, revival della celebre creazione anni ’90, disponibile anche in Italia on demand su Sky e in streaming su NOW ogni giovedì, in cui Carrie, Miranda e Charlotte sono sempre alle prese con imprevisti e avventure tra i grattacieli di Manhattan, sta facendo parlare di sé per una morte improvvisa e per alcune vicende che riguardano Chris Noth, uno dei protagonisti, accusato di molestie. AssisiNews ne parla per argomenti più leggeri, appunto la presenza dei sandali Sensi che sono apparsi qualche giorno fa in una delle Instagram Stories della protagonista.

“I sandali sono proprio i suoi: non è una sponsorizzazione – spiegano dall’azienda – e sappiamo che non è la prima volta che li porta. Ci sono molti attori che hanno scelto le nostre calzature, tra gli altri Linda Evans di Dinasty e il premio Oscar Jack Nicholson”. Ma le calzature Sensi sono richieste anche da produzioni italiane e straniere: “Ci hanno cercato per Storia di una famiglia per bene, li indossano al reality Il Collegio della Rai e presto appariranno anche altri due film natalizi per bambini, che verranno trasmessi a breve da un’importante piattaforma streaming”.

All’inizio la produzione Sensi era prettamente rivolta ad un utilizzo solo da spiaggia, ma negli anni ha conquistato personaggi della moda e del design sia italiano che straniero. Dopo Dolce e Gabbana, Cerruti, Lanvin, Diesel, Michel Kors e il designer Paolo Ulian, ora è la volta di Sarah Jessica Parker. “Nonostante le difficoltà – concludono dall’azienda di Assisi – abbiamo voluto mantenere una produzione e una qualità del tutto italiana, rivolgendo oggi una particolare attenzione a quelli che sono materiali green e riciclabili con plastiche studiate per avere il minor impatto ambientale possibile”.

