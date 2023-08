Scott Porter ad Assisi con la famiglia: un altro ‘pezzo’ di Hollywood in città (foto)

Lo sciopero degli sceneggiatori permette a molti attori di Hollywood delle prolungate vacanze ad Assisi e un mese e mezzo fa, come documentato dai suoi social, è arrivato ad Assisi l’attore americano Scott Porter, già protagonista di Friday Night Lights, in cui interpreta il tetraplegico Jason Street, ex quarterback costretto su una sedia a rotelle dopo un incidente di gioco, e ora nel cast di Ginny & Georgia, serie Netflix dove interpreta il sindaco della cittadina in cui è ambientata la serie e della protagonista.

Nella vita reale Scott Porter si è sposato dieci anni fa con la casting producer Kelsey Mayfield. Probabilmente per festeggiare i dieci anni di nozze la coppia è venuta a luglio con i figli in vacanza in Italia e, come documentato via Instagram dall’account skittishkid, ha visitato Sorrento, Positano, Venezia, Burano e Assisi.

Proprio la città serafica, dove la coppia si è scattata diverse foto con la famiglia e di panorami, viene definita “una città incredibilmente speciale che ci ha tolto il fiato più e più volte. Non solo per l’imponenza della Basilica, per lo straordinario tempio di Minerva e per la vista della vallata sottostante, ma anche per la sensazione di pace e i piccoli dettagli che ci hanno colpito. Il mix tra umiltà, storia e straordinaria bellezza è una cosa che non abbiamo mai visto”.

Per la città è l’ennesimo vip in visita: tra gli altri, oltre agli italiani Filippa Lagerback e Filippo Bossari e Fabio Fazio, ad Assisi sono arrivati anche le star hollywoodiane Norman Reedus e Diane Krueger e Casey Affleck e Caylee Cowan.

