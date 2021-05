Ulisse – Il Piacere della scoperta, oltre 3 milioni per la vita di Francesco e Chiara

Successo in prima serata su Rai 1 per la città serafica protagonista del programma di Alberto Angela

Successo su Rai 1 per Ulisse – Il Piacere della Scoperta che, con la puntata dedicata ad Assisi e alle figure di Francesco e Chiara, ha registrato 3.421.000 spettatori pari al 15.9%. Su Canale 5 l’ultima puntata di Buongiorno, Mamma! è stata vista da 3.855.000 spettatori, per uno share del 19.5%. I play-off di Serie B Venezia-Cittadella hanno visto davanti allo schermo 1.093.000 spettatori, 4.7% di share. Su Italia 1 Una notte da leoni è stato visto da 1.273.000 spettatori (5.8% di share). Amore Criminale, Rai 3, ha raccolto davanti al video 1.356.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio è stato visto da 970.000 spettatori, 5.4% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 887.000 spettatori con uno share del 5 per cento.

La puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta, ha raccontato la vita di Francesco e Chiara: due ragazzi destinati a ereditare gli onori del loro stato sociale ma che si accorgeranno che quel modo di vivere non li soddisfa e sceglieranno una strada nuova: la loro. Tra i vicoli della città, lì dove si è svolta la vicenda di Francesco, sono state ripercorse le tappe fondamentali del suo percorso verso la fede. Alberto Angela ha portato gli spettatori in un’Assisi inedita, vuota a causa della pandemia. Dalla chiesa di San Damiano, dove secondo la tradizione le parole di un crocifisso cambiano per sempre la sua esistenza, alla Porziuncola ora situata dentro la Basilica di santa Maria degli Angeli, che diventa il suo quartiere generale e quello dei ragazzi che si uniranno a lui.

Nel viaggio storia dei due santi, ad accompagnare Angela c’era l’attore Lino Guanciale. In tv anche il custode del Sacro Convento, Padre Marco Moroni, e a Sergio Fusetti, restauratore della Basilica di San Francesco, che ha illustrato il restauro dei celestiali affreschi di Giotto e dei giotteschi. Inoltre, Padre Enzo Fortunato ha mostrato una copia del Cantico delle creature. La storia di Francesco è stata percorsa insieme alla medievalista Chiara Frugoni, tra le massime esperte degli studi sul santo.

Foto in evidenza, Ufficio stampa Rai. La puntata dedicata ad Assisi è rivedibile su RaiPlay.

