Viaggio nella grande bellezza, l’8 luglio Assisi protagonista (foto e video)

Dopo la sospensione a causa dei bassi ascolti – le puntate si aggiravano attorno a una media di poco meno di 2 milioni di telespettatori e l’ultima prima della pausa ne aveva fatti registrare 1.665.000, con uno share dell’8,8% – è tornato su Canale 5 Viaggio nella grande bellezza, il programma culturale della rete ammiraglia di Mediaset condotto da Cesare Bocci che giovedì 8 luglio 2021 trasmetterà anche quella girata e mai trasmessa sull’Umbria, con Assisi e Orvieto protagoniste. (Continua dopo il video)

Poco prima del lockdown del marzo scorso, la troupe aveva girato le scene nei luoghi simbolo della città. Tra questi, il Sacro Convento e le Basiliche (qui le foto), la cattedrale di San Rufino, l’Eremo delle Carceri, la Chiesa di San Damiano, il Monte Subasio, il Tempio di Minerva, piazza del Comune, piazza del Vescovado, il Museo della Memoria. “Il racconto – anticipava il sindaco Stefania Proietti dal suo account Facebook – seguirà le tracce degli Umbri-Piceni, la vita di San Francesco, la storia medievale e quindi i giorni nostri”.

In questa puntata di Viaggio nella Grande bellezza, Bocci visita le splendide Basiliche Superiore ed Inferiore, con i cicli di affreschi di Giotto e Cimabue, ed entra nel cantiere di restauro della Cappella della Maddalena dipinta da Giotto, con una riflessione sui danni provocati dal terremoto del 1997. La Basilica di Santa Maria degli Angeli (all’interno della quale è custodita la Porziuncola, la piccola chiesa fondata da San Francesco, che ne custodisce le spoglie), l’Eremo delle carceri e il santuario de La Verna, nel parco delle Foreste Casentinesi (Arezzo) chiudono la parte della puntata dedicata a San Francesco. Il viaggio di Bocci prosegue con il Duomo di Orvieto, che conserva i famosi affreschi di Luca Signorelli sull’Apocalisse, e infine il leggendario Pozzo di San Patrizio con la sua labirintica rete di sotterranei.

Viaggio nella Grande Bellezza – che ha visto anche la collaborazione di Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra (qui le foto) – è un programma per capire, conoscere e soprattutto ammirare le meraviglie del Paese, in questo caso di Assisi. Ogni puntata dura due ore ed è dedicata a un luogo speciale. Il viaggio riguarda i tesori artistici, la storia, la bellezza dell’uomo e della natura, anche attraverso la voce dei personaggi di ieri e di oggi. “A nome dell’amministrazione saluto con soddisfazione la scelta di Mediaset – il commento all’epoca del sindaco Stefania Proietti – di dedicare ad Assisi una puntata intera del ‘Viaggio nella Grande Bellezza’. Assisi è una città straordinaria la cui immagine, già conosciuta in tutto il mondo, merita di essere raccontata sempre”.

Ma non finisce qui, perché è già on line il progetto Autostrade per l’Italia dal titolo “SEI IN UN PAESE MERAVIGLIOSO” (link www.seiinunpaesemeraviglioso.it) con riprese spettacolari e interviste in merito alla storia e alla vita in una città speciale. Un’idea questa per promuovere il turismo di qualità della provincia italiana e per raccontare le bellezze italiane riconosciute da Unesco come beni indispensabili del patrimonio dell’umanità, Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti francescani” saranno veicolati con un inedito video; dalla metà di luglio lo stesso video sarà presente anche sul profilo Facebook. Ormai la città di Assisi è diventata sede appetibile di fiction, basti ricordare la recente fortunata serie “Che Dio ci aiuti” su RaiUno, ma anche location per registi importanti come Pupi Avanti che a breve girerà il suo film su Dante.

Foto in evidenza Rivista San Francesco/pgc

© Riproduzione riservata