Assisi protagonista del primo spot per il Natale 2023 (video)

Assisi protagonista degli spot della Regione Umbria per pubblicizzare il Natale 2023 in Umbria: al via da oggi la campagna di comunicazione Autunno-Inverno 2023-2024 che punterà sul brand system (Umbria Cuore Verde) ma anche tematiche in quanto connesse ai prodotti di punta della stagionalità.

“Si punterà – si legge nella delibera di giunta riportata dalla Nazione – alla valorizzazione dell’offerta culturale, enogastronomica, natalizia e del Capodanno sia sul mercato interno che sui mercati esteri, questi ultimi raggiunti prevalentemente attraverso attività on-line e social. La campagna continuerà a rivolgersi ad un pubblico il più possibile vasto e differenziato attraverso una varietà di canali mirati a target differenti per età e per interessi/motivazioni e i media di riferimento continueranno ad essere le emittenti televisive, i canali web e social, le emittenti radiofoniche nazionali e locali e la stampa quotidiana, generalista e di settore e, qualora le risorse finanziarie lo consentissero, eventuali azioni di affissioni nelle stazioni e aeroporti di Roma e Milano”. La campagna al momento ‘vale’ un milione e mezzo, con la possibilità di salire fino a 2,6 milioni. (Link diretto al video)

