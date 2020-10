Coronavirus in Umbria, superata quota 1000 positivi attuali: i dati

Coronavirus in Umbria, superati i mille positivi attuali dopo i 151 nuovi contagi scoperti nelle ultime 24 ore; un numero record, per un numero di tamponi parimenti record, 2.645 tamponi analizzati in 24 ore, anche in questo caso un record assoluto. Con 14 persone dichiarate guarite, sono 1005 gli umbri attualmente positivi al Covid, con 3.054 persone in isolamento. Aumentano i ricoveri, passati da 58 a 63, con i ricoveri in terapia intensiva fermi a 8. Invariate le vittime, 87.

Ma la situazione è seria: è stato in diminuzione fino al 31 agosto ma “ora e in ripresa” il tasso di ospedalizzazione per il coronavirus in Umbria. Con ricoveri e casi di terapia intensiva in crescita anche se “il livello di gravità non è quello della prima fase”. Così come sta aumentando il numero di persone isolamento domiciliare. Sono alcuni dei dati forniti in una conferenza stampa dal commissario per l’ emergenza Covid in Umbria Antonio Onnis. Secondo il quale, però, “la previsione a 60 giorni vede una situazione che assume connotati di forte preoccupazione, anche perché si è abbassato il livello di percezione del rischio da parte della popolazione”.

Tornano ai dati del coronavirus in Umbria e nello specifico dei dati comune per comune nel comprensorio, nel giro di 24 ore aumentano di 14 unità le persone attualmente positive al coronavirus ad Assisi (in totale 46), con 45 persone in isolamento contumaciale. Da inizio pandemia ad Assisi sono risultati positive 109 persone, con 61 guariti totali (invariato rispetto a ieri) e due decessi.

Più 8 persone positive a Bastia Umbra, in totale 54, con 47 persone in isolamento contumaciale. In totale da inizio pandemia si sono registrati 104 casi positivi, con 49 guariti e un decesso. E, vista la situazione, il sindaco Paola Lungarotti ha annullato lo svolgimento della Fiera di San Michele Arcangelo del 18 Ottobre 2020 tenuto conto delle valutazioni del COC, Centro Operativo Comunale, svoltosi ieri, 8 Ottobre 2020.

“Al fine di prevenire una potenziale occasione di trasmissione del virus, essendo un evento che può richiamare numerosi visitatori, è stato rimandato a data da destinarsi, quando avremo le migliori condizioni per vivere la fiera come momento di svago e tradizione”, dice Paola Lungarotti. Invariati i numeri di Cannara e Bettona.