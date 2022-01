Covid, alcune regioni cambiano colore: l’Umbria resta zona bianca

Per i vaccinati non ci sono praticamente differenze nelle zone di diverso colore: le cose cambiano per chi non ha il super green pass

Alcune regioni cambiano colore, l’Umbria resta per ora ancora zona bianca. A partire da lunedì 17 gennaio, secondo quanto previsto dall’ordinanza del ministro Speranza, la Campania passa in zona gialla. Mentre la Valle d’Aosta si sposta in zona arancione. La situazione negli ospedali continua ad aggravarsi, e sono sempre di più le regioni che rischiano di cambiare colore, passando a tonalità più scure.

Questa settimana segna il ritorno della zona arancione, che mancava dalla scorsa primavera, ma anche la riduzione ulteriore di zone bianche: con l’Umbria, in zona bianca, anche Basilicata, Molise, Puglia, Sardegna. Così aveva detto sabato 14 gennaio l’assessore alla salute Coletto: “Potremmo avvicinarci alla zona gialla ma, visti i dati confortanti, dovremmo rimanere in quella bianca”. Sulla stessa linea anche il nucleo epidemiologico anche valutando l’indice di saturazione dei posti letto: 9 per cento per quanto riguarda le intensive (la soglia per il passaggio di colore è al 10 per cento) e 32 per cento per i posti di area medica (la soglia prevista in questo caso è del 20 per cento). Sempre venerdì la giunta regionale ha approvato una delibera che, una volta recepito dalle aziende, permetterà di liberare dall’isolamento i pazienti positivi al Covid asintomatici e i contatti stretti, attraverso test antigenici da eseguire nei laboratori privati a carico del sistema sanitario regionale.

Le differenze tra zona bianca, zona gialla e zona arancione sono ben poche. Anzi, per i vaccinati contro il Covid non ci sono proprio. Tra zona bianca e zona gialla, in verità, non ci sono praticamente più differenze. Le cose cambiano, invece, per chi non ha il super green pass o il green pass base in zona arancione. Per queste persone, scattano le restrizioni della zona arancione che invece non valgono per chi ha il green pass: non si può uscire dal proprio Comune di residenza se non per motivi di necessità e non si può accedere ai centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.

