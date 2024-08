Destra Civica per Proietti Presidente: da Assisi l’endorsement-provocazione di Eraldo Martelli

Una lista di centrodestra per Stefania Proietti presidente. L’idea – a metà tra boutade, provocazione e sasso gettato nello stagno per far partire un dibattito a livello comunale e non solo – è di Eraldo Martelli, portavoce della “Destra Civica per Proietti Presidente”. D’altronde, spiega lo stesso Martelli, “La coalizione è già piena di contraddizioni, ma la candidata ha già dimostrato di poter conciliare posizioni opposte. Un’ala destra manca, e poi a volte a destra già votiamo per la sinistra”.

Secondo la nota di Martelli, “Stefania Proietti candidata alla guida della nostra regione è un’ottima scelta, il campo largo non poteva schierare una punta migliore. Sindaco di Assisi e presidente della provincia di Perugia, bella, simpatica, gioviale, intelligente, voce suadente, ottima oratrice, amica di tutti partiti movimenti e associazioni. Sicuramente – dice Martelli – è la candidata più idonea per vincere e siamo convinti che vincerà: e insieme ad un gruppo di amici di destra ai quali piace più vincere che perdere, abbiamo deciso di scendere in campo con una lista civica che speriamo venga accolta dalla Proietti anche perché andrebbe a colmare una lacuna in un campo se pur larghissimo potremmo svolgere il ruolo dell’ala destra”.

“Perché una lista di destra dovrebbe schierarsi in favore di un candidato espressione di una ampia coalizione già piena di contraddizioni al suo interno , aggiungendone un’altra? Certamente – l’autorisposta di Martelli – non cambierebbe molto lo scenario, la garanzia è proprio la candidata governatrice che ha già dimostrato di poter conciliare posizioni opposte come ad esempio cacciatori e ambientalisti, famiglia tradizionale con altre moderne forme di famiglia ecc.. Altro fattore determinante per la scelta di Destra Civica per Proietti Presidente – spiega ancora il portavoce – è la sperimentata capacità decisionale nelle scelte che hanno alimentato l’immagine della donna sola al comando in grado di disattendere indicazioni dai partiti grandi o piccoli che siano unita alla capacità di saper gestire in prima persona sia le piccole che grandi questioni non solo delle numerose deleghe che le piace tenere ma anche di quelle dei suoi assessori, di alcuni per ricordarsi chi sono è necessario consultare il sito internet del comune di Assisi e della Provincia”.

“La Proietti ha molte caratteristiche che si confanno più a un candidato di destra che di sinistra e forse per questo ha già in passato ricevuto molti consensi dall’elettorato di centro destra. Con la nostra lista civica – dice Martelli – intendiamo raccogliere e rappresentare i tanti suoi estimatori che solitamente votano per i partiti di centro destra. Votare per un candidato dell’ altro schieramento non è certo una novità in Umbria: basti pensare a Terni, Spoleto , Perugia, Assisi… e alla provincia di Perugia dove a conti fatti doveva esserci una maggioranza di centro destra ma la Proietti ha vinto.

“Dopo le elezioni con la Proietti governatrice dell’Umbria si aprirà il solito dibattito se sarà stato più per merito suo o demerito del centrodestra, è nostra opinione – scrive il portavoce della Destra Civica per Proietti Presidente – che questa giunta se pur con qualche settore deficitario non abbia amministrato così male , molte opere e progetti sono stati messi in campo ma non sono stati adeguatamente comunicati, se fai e non lo fai sapere è come se non hai fatto nulla, se un ospedale rimane così come era e la propaganda dell’opposizione più forte di te dice che tu vuoi chiuderlo alla fine molti si convincono che è vero”.

“La sanità è stato uno dei temi forti della campagna elettorale già sperimentata anche per il comune di Perugia, sulla quale i comuni non hanno competenza, tra l’altro è stato proprio grazie allo scandalo sulla sanità che la sinistra ci ha consegnato la regione. Ora – dice Martelli – si ha l’impressione che tutti si siano dimenticati di quello scandalo nonostante le condanne e sembra serpeggiare una certa delusione per non aver visto realizzati quei cambiamenti auspicati. Se questa amministrazione fosse stata di sinistra invece che di destra che differenza ci sarebbe stata considerando che i quadri dirigenti sono rimasti quelli di prima , per gli incarichi si è attinto alla precedente nomenclatura ritenendo erroneamente che le competenze fossero prerogative solo della sinistra e laddove è stato messo qualcuno nuovo di destra si è continuato a scimmiottare le stesse linee gestionali precedenti, ci domandiamo quali rilevanti provvedimenti di destra siano stati fatti”.

“Siamo anche convinti che con la vittoria della Proietti la nostra regione non sarà né migliore né peggiore non si vuole cambiare l’Umbria ma soltanto sostituire i suoi governanti e non servirà per scongiurare questa eventualità nemmeno cambiare cavalla , si percepisce tra la gente un forte sentimento di dissenso tra l’altro spesso alimentato dalle polemiche interne dagli stessi partiti di centro destra. L’iniziativa di Destra Civica per Proietti presidente parte da Assisi, precisiamo che ci schieriamo con lei solo per le regionali, staremo invece al fianco del candidato sindaco nelle successive elezioni amministrative di Assisi che il centro destra proporrà , speriamo prima possibile, da qualche mese era chiara a tutti la scelta che la Proietti avrebbe fatto ma i dormienti partiti assisani vanno molto a rilento , se non si sbrigano presto proporremo noi un candidato credibile che possa interrompere lo stillicidio catto-comunista patinato che ha caratterizzato questi ultimi anni”.

“Sbagliano i Partiti di centro destra ad attaccare la Proietti sulle scelte fatte sui doppi tripli ruoli così non fanno che rafforzare la sua candidatura, per quanto ci riguarda conoscendo la sua grande capacità lavorativa non avrebbe alcun problema a svolgere egregiamente tutti e tre i ruoli direttamente o attraverso qualcuno messo lì appositamente. Due giorni ad Assisi, due in Provincia, due in Regione e il settimo giorno rigorosamente in famiglia e da fervente cattolica all’irrinunciabile messa. Del resto dire qualche bugia se funzionali a raggiungere la vittoria sono peccati molto veniali e te la cavi con una piccola penitenza e immaginiamo che non è sancito in nessuna delle sacre scritture che promettere e non mantenere sia peccato. La nostra Destra Civica per Proietti Presidente sta ricevendo adesioni dai vari territori di personaggi sia storici che nuovi delusi sia dai propri partiti che dagli amministratori , rivolgiamo un appello a tutti quelli che condividendo il nostro pensiero vorranno unirsi a noi per sostenere la candidatura Proietti perché noi vogliamo Vincere e insieme Vinceremo”.

