Donatella Tesei dimessa dopo il malore a Preci: ora qualche giorno di riposo

Un malore sembrerebbe dovuto ad un sbalzo di pressione, non grave: la presidente ha ripreso subito i sensi

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, è stata colta da un malore mentre si trovava in compagnia dell’assessore Paola Agabiti a Preci per presenziare alla festa patronale della Madonna della Pietà. È stata Trasportata all’ospedale di Spoleto da cui,Stando a quanto risulta ad AssisiNews, sarebbe stata dimessa. Ora dovrà osservare qualche giorno di riposo, poi ulteriori esami prima del ritorno al lavoro.

Secondo le prime informazioni, si stava svolgendo l’intervento del commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini e la presidente ha perso i sensi. Secondo Umbria24, alla base del malore sembrerebbe esserci uno sbalzo di pressione. Subito soccorsa, è tornata cosciente ma è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Tanti gli auguri di pronta guarigione. “Il gruppo regionale della Lega Umbria fa alla Governatrice Donatella Tesei gli auguri di pronta guarigione. Siamo sicuri che una guerriera come lei non si lascerà di certo abbattere da un piccolo incidente di percorso come quello accaduto oggi a Preci. Forza Donatella ti siamo vicini”, dice Stefano Pastorelli, Capogruppo Lega Umbria.