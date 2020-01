Capodanno 2020, i nuovi nati in Umbria: sono Rajan, Martina e Giorgia

Capodanno 2020, il primo gennaio, è stato anche all’insegna delle nascite: il primo nato in Umbria è Rajan, venuto alla luce poco dopo la mezzanotte all’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto. La prima bimba, invece, è Martina, poco dopo le 2 all’ospedale di Pantalla. A Terni il primato spetta a Giorgia, nata alle 6.45 del primo gennaio con un peso di ben 4,45 chilogrammi. Infine ci sono Alice, la prima nata il giorno di Capodanno 2020 all’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno, nella struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia, alle ore 2.28 del primo gennaio 2020, e Kevin, primo vagito alle 10.15 del 1 gennaio.

Capodanno 2020 è stato anche all’insegna degli accessi al pronto soccorso: ad Assisi una signora di 63 anni originaria di Bastia Umbra è stata colpita dalle scorie di un petardo che le hanno provocato lievi ustioni. È stata medicata e dimessa. A Città della Pieve, un bambino di 4 anni è stato trasferito per un consulto ortopedico all’ospedale di Perugia in seguito ad una ferita da scoppio di petardo. “In generale – rende noto il responsabile della centrale operativa del 118 Francesco Borgognoni – sono state registrate numerose chiamate dai vari territori umbri per stati di ebbrezza per lo più giovani. In tutto sono stati effettuati 26 trasporti dalle ambulanze 118 e da quelle delle associazioni presenti nei luoghi di manifestazioni organizzate, come previsto dalle attuali normative. Codici verdi e gialli, nessun rosso”.

Nella provincia di Perugia si registrano quattro feriti lievi per i botti, tra cui tre bambini, quattro per rissa e 26 giovani soccorsi per abuso di alcol. Il pronto soccorso di Terni ha registrato, oltre a un trauma per caduta accidentale di un anziano e due traumi facciali per rissa di fronte a un locale e sette intossicazioni da alcol.