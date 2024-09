Il Bebè più bello d’Italia 2024 è il piccolo Mariano da Assisi

“Una bellissima esperienza nata così, per gioco, qualche mese fa e senza alcuna aspettativa, esclusivamente con l’idea di avere qualche bella foto per ricordo. Ci hai fatto fare un sacco di risate e alla fine sei pure riuscito a vincere il primo premio come ‘Bebè più bello d’Italia 2024’. Per mamma e papà resti e sarai sempre il bimbo più straordinariamente meraviglioso al mondo”. Così i genitori del piccolo Mariano, bimbo assisano, commentano la vittoria nel concorso “Il bambino e la bambina più belli d’Italia 2024”, riservato ai bimbi tra gli 0 e i 12 anni.

Diverse le categorie, tra inclusività, gemelli e gemelle, teenager, bebè, bimbo e bimba e bambino e bambina: a giudicare i tanti bambini arrivati da Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Umbria, Toscana, Sardegna, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, sono state Mercedesz Henger e Khady Gueye, ex concorrenti dell’Isola dei Famosi.

Come detto, tra i vincitori c’è anche un umbro, per la precisione: il bebè più bello d’Italia 2024 è infatti Mariano dall’Umbria, figlio degli assisani Anna e Leonardo. Nel 2017 un precedente ‘simile’, quando Ambra Turrioni, 40 anni, di Cannara, mamma dei gemelli Camilla e Nicolò, si era aggiudicata il titolo di Miss Mamma Italiana Solare 2017.

© Riproduzione riservata