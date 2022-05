Influencer olandesi e spagnoli innamorati di Assisi e dell’Umbria (video)

Anche Assisi protagonista del tour di famosi influencer olandesi e spagnole che nei giorni scorsi hanno visitato i luoghi significativi della regione Umbria. L’Umbria diventa così sempre più social. La Sase, società che gestisce l’aeroporto di Perugia, ha deciso di raccontare il Cuore Verde d’Italia attraverso i social network per rendersi più appetibile e raggiungere un pubblico più giovane. Per farlo si è servita di quattro giovani star del web con, in totale, quasi 800 mila followers solo su instagram. Sono gli olandesi Hannah e Nick Saltinouhair, le spagnole Mehdia Trichen Boulaiz (Missuqui) e Laura Brunet (Lau) che tramite i propri post e storie hanno raccontato ogni attimo delle attività svolte e dei luoghi più suggestivi della nostra regione.

La società ha deciso, inoltre, di non scegliere il classico percorso turistico dettato solo dall’arte o dalla religione ma di mostrare un’Umbria differente adatta a un target giovane che vuole divertirsi. Gli influencers, che hanno raggiunto numerosi utenti e interazioni, hanno potuto godere di esperienze uniche: dallo sci nautico al lago Trasimeno con scatti d’effetto sulle passerelle galleggianti al tramonto, la visita alle cascate della Marmore fino al rafting in Valnerina ma anche calici di vino nelle più note cantine umbre, passeggiate a Perugia, colazione in spa, volo panoramico in mongolfiera e la partecipazione alla festa dei Ceri di Gubbio.

Tra le mete umbre più emozionanti per gli influencer non poteva mancare Assisi, dove le star del web hanno goduto di un’ottima colazione e di un giro sull’ape calessino di Assisi Tour – compagnia di Assisi gestita dall’agenzia Asisium Travel, che è tra l’altro uno degli sponsor di AssisiNews – per ammirare le bellezze della città serafica al tramonto. (Continua dopo il video – link diretto)

Non è noto il compenso stabilito, ma sicuramente non sarà l’ultimo tentativo di sponsorizzazione tramite simili figure professionali. Con questa iniziativa l’aeroporto ha cercato di rendere innanzitutto appetibili i voli Ryanair low cost da Barcellona e da Rotterdam cercando di rivolgersi a un pubblico giovane, amante del divertimento che voglia vivere una fantastica esperienza fatta di buona cucina e vino di qualità attraverso borghi affascinanti e paesaggi naturali suggestivi. (Link diretto al video)

(Assisi Tour by Asisium Travel è uno degli sponsor di Assisi News)

© Riproduzione riservata