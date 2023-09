It-Alert, oggi anche ad Assisi il test del nuovo sistema di allarme pubblico

Oggi, 14 settembre 2023, alle 12, in Umbria partirà la sperimentazione del “Sistema di allarme pubblico nazionale denominato IT-alert”. Si tratta del nuovo sistema di allarme della Protezione Civile che andrà ad integrare i sistemi di allerta già attivi a livello regionale, informando nei casi di gravi emergenze direttamente la popolazione. L’obiettivo è favorire l’informazione tempestiva delle persone potenzialmente coinvolte così da minimizzare l’esposizione individuale e collettiva al pericolo.

IT-alert attua la Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 7 febbraio 2023 “Allertamento di Protezione Civile e sistema di allarme pubblico IT-alert” ed è attualmente in fase di sperimentazione in varie regioni, per diventare operativo sul territorio nazionale nel 2024. Dal 14 settembre la sperimentazione partirà, oltre che in Umbria, anche in Piemonte e Puglia. In questa fase di test non si entra nel dettaglio dei rischi e dei comportamenti da tenere, né vengono inviati messaggi reali, si tratta unicamente di una sperimentazione. L’invio del messaggio di test è necessario a consentire ai cittadini di identificare il suono del messaggio e la sua formulazione visiva.

Il gruppo comunale Assisi volontari Protezione Civile è a disposizione al numero 075 8044440 lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 12 per chiarimenti proprio riguardo alla diffusione del test su It-alert.

Per informazioni si rimanda ai seguenti link:

https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/direttiva-del-7-febbraio-2023/

https://www.it-alert.it

© Riproduzione riservata