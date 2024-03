L’enigma del Maestro di San Francesco, domani l’inaugurazione a Perugia: ci sarà il ministro Sangiuliano (foto+video)

Una mostra per riscoprire la figura del Maestro di San Francesco è l’iniziativa che la Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia presenta dal 10 marzo e fino al 9 giugno, con inaugurazione il 9 marzo alle 17 dalla Sala dei Notari alla presenza del ministro Gennaro Sangiuliano, come annunciato dal direttore della Galleria Costantino D’Orazio. “Domani ‘L’enigma del Maestro di San Francesco. Lo stil novo del Duecento umbro’ sarà inaugurata dal ministro Sangiuliano: sono oltre 10 anni che un ministro della cultura non viene a inaugurare una mostra e la cosa ci riempie di responsabilità. È la prima grande mostra a inaugurare le celebrazioni francescane e iniziamo con un pittore straordinario che ebbe il compito d4i affrescare l’intera chiesa inferiore della Basilica di San Francesco. Un pittore che doveva essere eccezionalmente noto e stimato, ma di cui non è rimasto il nome”, ha spiegato D’Orazio a Umbria Tv anticipando anche la visita del ministro.

La mostra avrà come cardine la Croce datata 1272, proveniente dalla chiesa perugina di San Francesco al Prato (nella foto in evidenza tratta da musei.beniculturali.it), uno dei pezzi in assoluto più importanti della Galleria, attorno cui ruoteranno gran parte delle opere del pittore, che tornano in Umbria da vari musei del mondo. L’esposizione “L’enigma del Maestro di San Francesco. Lo stil novo del Duecento umbro”, curata da Andrea De Marchi, Veruska Picchiarelli, Emanuele Zappasodi, che rientra nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario dall’impressione delle stigmate a san Francesco, presenta infatti per la prima volta riuniti sessanta capolavori provenienti anche dalle più prestigiose istituzioni museali al mondo, dal Louvre di Parigi alla National Gallery di Londra, dal Metropolitan Museum di New York alla National Gallery di Washington.

Il Duecento fu un secolo di grandiosi sommovimenti, sociali, economici e culturali. L’Umbria fu la regione che meglio seppe assorbire e rielaborare la rivoluzione religiosa e culturale provocata dalla nascita degli ordini mendicanti. L’Umbria e Assisi, dove furono create alcune delle opere pittoriche più singolari dell’epoca, divennero il nuovo fulcro europeo nel sistema delle arti, nel quale emerse la misteriosa figura del Maestro di San Francesco, cui gli studiosi non sono ancora riusciti a dare un nome, così chiamato dalla tavola con l’effigie del Santo dipinta su un’asse dove, secondo la tradizione, Francesco spirò, conservata all’interno del Museo della Porziuncola presso il Santuario di Santa Maria degli Angeli (Assisi) ed eccezionalmente esposta nella mostra perugina.

Ed è proprio a lui che i frati minori si rivolsero, dapprima per lavorare alle vetrate della chiesa superiore della Basilica, a fianco di maestri tedeschi e francesi, quindi per decorare l’intera chiesa inferiore. Tra mille fregi diversi, emuli dell’oreficeria e degli smalti, il Maestro aveva incastonato nella navata ad aula unica il primo ciclo delle storie di Francesco, narrate in parallelo con quelle di Cristo, secondo le indicazioni di Bonaventura da Bagnoregio, allora generale dell’Ordine: il Santo per la prima volta veniva identificato come Alter Christus, come uomo simile a Cristo anche nel corpo, grazie al dono delle stigmate.

Grazie a rilievi acquisiti con laserscanner 3D in occasione della mostra, all’interno del percorso sarà allestita una sala immersiva che ricostruirà, attraverso l’uso di nuove tecnologie, le pitture murali realizzate dal Maestro nella basilica inferiore di Assisi, in parte compromesse dagli interventi avvenuti alla fine del XIII secolo, in particolare dopo l’arrivo di Giotto.

Si cercherà inoltre di offrire una documentazione articolata e per quanto possibile sistematica dell’intera produzione pittorica in Umbria negli anni di attività del Maestro di San Francesco, dalla metà del secolo all’avvio del cantiere pittorico della chiesa superiore della Basilica di Assisi con papa Niccolò IV. Punto di partenza emblematico sarà comunque l’opera umbra di Giunta Pisano, rivalutando con una data più alta, verso il 1230, il dossale con San Francesco e quattro miracoli post mortem del Museo del Tesoro della Basilica papale di San Francesco in Assisi, uno dei capolavori del secolo, a confronto con l’altra versione della Pinacoteca Vaticana e con la Croce firmata della Porziuncola. Non meno rilevante la possibilità di apprezzare le opere del probabile Gilio di Pietro da Pisa, attivo alla metà del secolo, a Siena e Orte.

A lato del Maestro di San Francesco verranno ricostruite le figure di comprimari come il Maestro delle Croci francescane e il Maestro della Santa Chiara, grazie all’eccezionale presenza, per quest’ultimo, della pala agiografica proveniente dalla Basilica della santa, datata 1283, e della monumentale croce dipinta del Museo Civico Rocca Flea di Gualdo Tadino. La produzione del Maestro del Trittico Marzolini, che mostra singolari affinità con la miniatura armena, sarà una testimonianza eloquente della straordinaria polifonia di opere e artisti dell’Umbria del secondo Duecento, cresciuta all’ombra del cantiere internazionale di Assisi. La regione è infatti un osservatorio privilegiato per comprendere la natura degli scambi fittissimi che in quegli anni solcarono le rotte del Mediterraneo, fra la Terra Santa e l’Italia centrale, culla del francescanesimo e di rivolgimenti artistici epocali che non sarebbero immaginabili senza il clima che si era creato nella Basilica di San Francesco.

La mostra accoglie anche una documentazione articolata dell’intera produzione pittorica in Umbria negli anni di attività del Maestro. Dalla Galleria Nazionale dell’Umbria, che conserva il principale nucleo delle opere su tavola del Maestro di San Francesco, il percorso si estende poi idealmente al ciclo con Storie del Cristo e storie di san Francesco eseguito dal pittore nella chiesa inferiore della Basilica di Assisi, anche in virtù dell’accordo di valorizzazione che lega il Sacro Convento al museo. Il progetto espositivo è frutto della collaborazione fra la Galleria Nazionale dell’Umbria, il Ministero della cultura, la Basilica papale e Sacro Convento di San Francesco in Assisi e la Provincia Serafica “San Francesco d’Assisi” dei Frati Minori dell’Umbria, con il supporto della Fondazione Perugia e in sinergia con la Regione Umbria.

L’enigma del Maestro di San Francesco. Lo stil novo del Duecento umbro

Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria (corso P. Vannucci, 19)

10 marzo – 9 giugno 2024

Orari: lunedì chiuso

martedì – domenica 8.30 – 19.30 (ultimo accesso 18.30)

Biglietti: intero € 10; ridotto € 2

Per maggiori info: gallerianazionaledellumbria.it

Foto di A.C. © Assisi News

