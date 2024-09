Marcia della Pace 2024, ad Assisi sabato 21 la versione ‘small’ contro la “furia bellicista”

Nella mattinata del 21 settembre prima il convegno a Santa Maria e poi si marcia dalla Porziuncola alla piazza del Comune; il 20 ci sarà invece il summit con i giovani per la prossima PerugiAssisi, in scena il 12 ottobre 2025

Marcia della Pace 2024, ad Assisi il 21 settembre va in scena la versione ‘small’ contro la “furia bellicista”. Non il tradizionale appuntamento da Perugia ad Assisi, ma tutto nell’assisano, con prima il convegno a Santa Maria e poi la marcia dalla basilica angelana a Piazza del Comune. Come noto la settimana successiva, il 29 settembre, è in programma una iniziativa simile.

La marcia sarà preceduta il 20 settembre dall’apertura, sempre ad Assisi, di un originale “Cantiere dei Giovani Costruttori di Pace” che vedrà protagonisti 40 giovani dai 18 ai 30 anni lavorare per organizzare la prossima Marcia PerugiAssisi del 12 ottobre 2025. Il 21 settembre 2024 andrà poi in scena “un appuntamento che mai come quest’anno è necessario e imperdibile per risvegliare le coscienze e fermare la follia bellicista. La Fondazione PerugiaAssisi per la Cultura della Pace ha indetto la marcia nella vigilia del Summit per il Futuro. Anche Articolo 21 ha aderito alla Marcia e sarà presente con i rappresentanti dei presidi e del Direttivo. ‘Prima di tutto la pace’ è lo slogan sotto il quale si svolgerà la Marcia della pace. Cento Enti Locali e oltre duecento associazioni di ogni parte d’Italia hanno annunciato la partecipazione. Per la prima volta dopo molti anni, sono stati invitati a partecipare i leader nazionali delle forze politiche e i neoeletti parlamentari europei”.

“Contro la follia bellicista e la corsa al riarmo -scrivono i promotori della Fondazione PerugiAssisi- contro tutte le stragi impunite, il cambiamento climatico, l’informazione a senso unico e la censura, ricostruiamo insieme una coscienza, una cultura e una politica di pace che si esprima attraverso la cura degli altri, dell’umanità e del pianeta”, dicono gli organizzatori della Marcia di Assisi che si svolgerà in occasione della Giornata Internazionale della Pace indetta dall’Onu, nell’immediata vigilia del Summit del Futuro che riunirà a New York i Capi di Stato di tutto il mondo.

Il programma della giornata prevede quanto segue:

Ore 9.30 Incontro nazionale delle Costruttrici e dei Costruttori di Pace (Domus Pacis, Assisi, Santa Maria degli Angeli) – Ingresso consentito sino ad esaurimento dei posti

Ore 15.00 Partenza della Marcia da Santa Maria degli Angeli

Ore 17.00 Conclusione della Marcia della Pace 2024 in piazza del Comune di Assisi

La Marcia è promossa da: Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova, Rete delle Università per la Pace (RUniPace) con l’adesione del Comune di Assisi, della Provincia di Perugia, del Comune di Perugia e di numerosi Enti Locali e associazioni.

(Foto in evidenza dalla pagina ufficiale della manifestazione)

