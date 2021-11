Natale 2021 a Gubbio, il programma degli eventi: l’Albero di Natale più grande del mondo e la ChristmasLand

Dal 20 novembre e durante tutte le festività fino al 9 gennaio, Gubbio tornerà a trasformarsi in una vera e propria città del Natale con la terza edizione di ChristmasLand. Questo il programma del Natale 2021 a Gubbio, tra cui ovviamente spicca l’Albero di Natale più Grande del Mondo, che si accenderà il prossimo 7 dicembre.

Tra le principali iniziative del Natale 2021 a Gubbio non mancano i mercatini: nella suggestiva location dei giardini di piazza Quaranta Martiri, tra mille luci e colori, gli stand di legno del Mercatino di Natale regalano un’atmosfera suggestiva, dove passeggiare tra ricercati oggetti artigianali, decorazioni natalizie e deliziose specialità culinarie. L’occasione giusta per trovare tante meravigliose idee per un ottimo shopping natalizio. Nell’area dei mercatini troverete anche, per i più piccini, il Trenino di Babbo Natale. L’area è accessibile alle persone con disabilità. Il Mercatino di Natale sarà aperto nelle seguenti date: 27/28 novembre, 4/5/6/7/8/9/10/11/12 dicembre, 18/19 dicembre, e continuativamente, dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, dalle 10.00 alle 20.00. L’area è accessibile alle persone con disabilità e non è necessario esibire il Green Pass. Sempre in Piazza Quaranta Martiri torna la ruota panoramica, aperta tutti i giorni fino al 9 gennaio: cinquanta giorni in cui ammirare in un modo del tutto nuovo un panorama mozzafiato sulla città; l’attività è a pagamento e possibilità di accesso anche per disabili.

Nel programma del Natale 2021 a Gubbio non mancheranno il trenino Gubbio Express Christmas, per un suggestivo giro turistico nella città medievale (dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022, Fermate: Piazza 40 Martiri e Piazza Grande. Info 327 982 0081) la Grande Ruota del Polo Nord, da cui ammirare in un modo del tutto nuovo un panorama mozzafiato con il maestoso Albero di Natale più Grande del Mondo (aperta tutti i giorni dal 20 novembre al 9 gennaio 2022 in piazza 40 Martiri, attività a pagamento e possibilità accesso disabili) e la Slitta di Babbo Natale, trainata da cavalli veri, per una straordinaria e alternativa passeggiata per le vie del centro storico (20/21 novembre, 27/28 novembre, 4/5 dicembre, 7/8 dicembre, 11/12 dicembre, 18/19 dicembre, 24 dicembre, 26 dicembre, 1/2 gennaio, 6 gennaio). Dal 2 gennaio in poi, al posto della Slitta di Babbo Natale, arriva il Calesse della Befana. Per i più piccoli, in piazza Oderisi, ci sarà anche la grande giostra (dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022).

Quest’anno punta di diamante del Natale 2021 a Gubbio, per quanto riguarda le nuove tecnologie, sarà senza dubbio la ChristmasVR – Santa Cl…House, che ha riscosso un enorme successo di pubblico nella passata edizione. Si tratta di un meraviglioso viaggio virtuale che parte dalla casa di Babbo Natale al Polo Nord fino a Gubbio, viaggiando proprio a bordo della sua slitta. Christmas Vr sarà ospitata nella Sala Espositiva delle Logge dei Tiratori (‘Ingresso Orologio’ in Piazza Quaranta Martiri), che per la prima volta aprirà le porte al pubblico. In fase di acquisto del biglietto, sarà indispensabile prenotare l’orario dello spettacolo al quale si vuol partecipare fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Primo spettacolo ore 10, a seguire ogni 15 min. Ultimo spettacolo ore 19,15.

Nel programma del Natale 2021 a Gubbio non manca la Mostra Internazionale di Arte Presepiale, collezione unica e preziosa di Presepi con pezzi molto differenti tra loro, ma uniti nella splendida arte della rappresentazione di uno dei simboli del Natale e della spiritualità per eccellenza. Dimensioni e stili differenti, ognuno con caratteristiche precise e distintive che rendono ogni singola creazione qualcosa di unico ed irripetibile: dai più ricercati ai più semplici, tutti in grado di restituire un’immagine suggestiva della Natività. Anche la Mostra Internazionale di Arte Presepiale sarà ospitata nella Sala Espositiva delle Logge dei Tiratori (‘Ingresso Loggiato’). Tra le iniziative in programma anche la Magia del Cioccolato, all’interno delle cantine del Palazzo Conti della Porta, offrirà una vera e propria festa per il palato, dove maestri cioccolatieri proporranno dimostrazioni e degustazioni e sarà possibile acquistare deliziosi manufatti. All’ingresso delle bellissime sale ricchi allestimenti, golose sculture di cioccolato e la maestria degli artigiani del gusto che allieteranno i visitatori con le loro dolci creazioni. Non mancheranno divertenti laboratori per i più piccoli. La Magia del Cioccolato sarà acquistabile solo presso le biglietterie in loco, previo acquisto del biglietto per le attività ChristmasLand. L’ingresso è di 2 € a persona ed è gratuito sotto i 4 anni. Sarà possibile accedere nelle seguenti date: 27/28 novembre, 4/5/7/8 dicembre, 18/19 dicembre, 24/25/26 dicembre, 1/2/5/6/8/9 gennaio 2022 e si potrà prenotare l’ingresso per le seguenti fasce orarie: 14.30; 15.30; 16.30; 17.30; 18.30.

Tra le attrazioni gratuite del Natale 2021 a Gubbio, dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 piazza San Giovanni sarà illuminata con particolari luci colorate che regaleranno a questi spazi un effetto magico e suggestivo. Il progetto è un’idea dell’Ing. e Light Designer Matteo Costantini. Nel suggestivo scenario delle vie medievali del quartiere di San Martino, come ogni anno, viene realizzato un bellissimo e suggestivo presepe con statue a grandezza naturale. Il presepe è visitabile dall’8 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. Ingresso libero, accessibile a disabili.

Possib acquistare il Passaporto di Babbo Natale in prevendita su TicketOne che permetterà l’ingresso nel circuito ChristmasLand (ChristmasVR – Santa Cl..House, Mostra Internazionale di Arte Presepiale, Magia del Cioccolato e MUAM Museo Arti e Mestieri), oltre a dare l’opportunità di avere sconti per l’ingresso a musei convenzionati e altre in città. Il Passaporto potrà essere acquistato anche presso la Biglietteria/Infopoint di piazza Quaranta Martiri, a partire dal 20 novembre. Sono previsti pure pacchetti famiglie, sconti per gruppi numerosi e per i partecipanti al Raduno dei Camperisti.

(L’articolo è aggiornato al 23 novembre 2021, per informazioni ed eventuali cambiamenti, www.gubbionatale.it)

