Sanità, i sindacati denunciano carenze di organico: la problematica coinvolge anche Assisi

“Gravi problemi di organico” e “inaccettabile immobilismo delle Aziende e della Regione”. È quanto denunciano i sindacati delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità umbra, Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl, che a fronte di questa situazione avviano la mobilitazione convocando per giovedì 20 febbraio alle 15 all’Ospedale Media Valle del Tevere, a Pantalla, un attivo dei delegati Rsu “per valutare insieme le iniziative da mettere in campo”.

La problematica riguarda non solo Pantalla ma anche l’ospedale di Assisi dove nel weekend, e da tempo secondo alcuni operatori, mancherebbero alcune professionalità, nello specifico chirurghi e anestesisti. Anche nei giorni scorsi, nel corso dell’incontro con il commissario straordinario Pasqui, era emersa la carenza di anestesisti. “Stiamo cercando – ha spiegato il commissario straodinario – di assumere persone anche a tempo indeterminato per coprire i posti vacanti. È chiaro che, nel caso in cui ci siano dei posti vacanti, va privilegiata l’attività chirurgica programmata. Anche per quanto riguarda la cardiologia stiamo cercando soluzioni, in primo luogo con la riproposizione integrale dell’accordo con l’azienda ospedaliera di Perugia e qualora questo non fosse completamente possibile anche con assunzioni di personale dedicato”.

Lunedì 17 febbraio le stesse organizzazioni sindacali della sanità hanno scritto all’assessore regionale alla salute, Luca Coletto, chiedendo di “attivare con urgenza il confronto regionale come previsto dall’articolo 6 del Ccnl 2016/2018”. “Nonostante gli impegni presi dai commissari straordinari che si sono succeduti e dai rappresentanti della Regione – si legge nella lettera dei sindacati inviata all’assessore – ad oggi lo scorrimento delle graduatorie risulta lento e inefficace, i concorsi se avviati non hanno sortito alcun risultato, non è stato inviato alcun dato sulla ricognizione dei precari da stabilizzare e la contrattazione decentrata, anche se avviata, non sortisce alcun effetto concreto, poiché le direzioni sembrano impegnate a rendere gli incontri inefficaci e in taluni casi assumono atti unilaterali che penalizzano il personale”. Tutto questo sarà oggetto di discussione giovedì 20 febbraio. Si parlerà anche del rinnovo del contratto nazionale e della piattaforma predisposta a questo scopo dai sindacati.