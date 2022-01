Scuole in Umbria, la Regione: riapertura il 10 gennaio 2022

Le scuole in Umbria riapriranno lunedì 10 gennaio. A darne notizia il sindaco del Comune di Cannara, Fabrizio Gareggia, che anticipa così le decisioni del tavolo convocato oggi in Regione. All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale Paola Agabiti, rappresentanti della Regione, i presidi e l’Ufficio scolastico regionale. Con loro anche i rappresentanti dei sindacati. Molti studenti sarebbero dovuti rientrare in aula il 7 gennaio, ma in diverse scuole in Umbria il ritorno era già stato previsto per il 10.

“Quindi – scrive il sindaco Proietti – sono sospese le attività educative e didattiche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i percorsi di istruzione e formazione negli istituti professionali. Anche ad Assisi l’orientamento del sindaco Stefania Proietti era di rinviare l’apertura delle scuole a lunedì prossimo per permettere alla popolazione studentesca di sottoporsi allo screening gratuito con gli antigenici (che è possibile fare fino al 12 gennaio). I test possono essere effettuati nelle farmacie private e pubbliche che hanno aderito all’accordo con la Regione”.

Nei giorni scorsi intanto la Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’Assessore Paola Agabiti, ai fini della ripresa regolare delle attività didattiche dell’anno scolastico 2021-2022, a partire dal 1° gennaio e fino al 12 gennaio 2022, ha approvato l’estensione del Programma di somministrazione di test diagnostici antigenici rapidi, su base volontaria e gratuita, per la identificazione di eventuali casi di positività al contagio da SARS-CoV-2, agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado, statale e paritaria, e ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), svolti sia presso gli Istituti professionali statali, in regime di sussidiarietà, che presso le Agenzie formative autorizzate. I test potranno essere effettuati presso le farmacie private e pubbliche che hanno aderito all’accordo con la Regione Umbria.