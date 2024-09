Stefania Proietti lancia la sua campagna regionale dal Lyrick di Assisi

Dopo l'incoronazione ferragostana e la partecipazione alla Festa dell'Unità a Umbertide, il 22 settembre il via ufficiale alla scalata per Palazzo Donini

Partirà da Assisi, dal Teatro comunale Lyrick, la campagna elettorale della candidata a presidente della Regione, Stefania Proietti. L’appuntamento è per domenica 22 settembre alle 17.30 e sarà il via al cammino che porterà Stefania Proietti a incontrare e ascoltare i cittadini, le cittadine, le comunità dell’Umbria in vista delle elezioni regionali.

“Partiamo insieme dalla mia città e la mia comunità, cuore di una esperienza politica e amministrativa civica e innovativa iniziata otto anni fa. Un’esperienza – spiega Proietti – che mettiamo a disposizione degli umbri e delle umbre, per costruire insieme l’Umbria del futuro. La nostra campagna elettorale sarà fatta di incontri con cittadine, cittadini, comunità, raccontando la nostra visione, i nostri sogni, avvicinandoci ai problemi e alle necessità della gente per provare, insieme, a trovare soluzioni. Vorremmo portare una bella politica, fatta di visione e concretezza, tra la gente umbra, e portare la nostra Umbria, bella, coraggiosa ed accogliente, a diventare paradigma dell’eccellenza italiana, con i giovani e per i giovani, con la massima attenzione ai più fragili.”

Prima dell’appuntamento di questo fine settimana e dopo aver accettato la nomination a Ferragosto, Stefania Proietti aveva partecipato alla festa dell’Unità insieme alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. “La persona giusta per la svolta che serve all’Umbria”, l’incoronazione della segretaria piddina. “Sosteniamo con enorme convinzione Stefania Proietti perché conosciamo la sua storia di grande amministratrice che ha sempre avuto cura delle persone, del loro futuro, di governare bene con un tratto di empatia profonda. E oggi all’Umbria serve una persona in grado di ascoltare e di risolvere i problemi”.

