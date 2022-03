Talenti under 30 di Forbes, nel 2022 in classifica anche le umbre Gloria Chiocci e Gaia Alaimo

Ci sono due giovani umbre nella classifica dei migliori talenti under 30 di Forbes, che la rivista stila ogni anno per premiare il meglio dell’imprenditoria giovanile italiana. Come si legge nell’articolo, il progetto è arrivato quinta edizione: ogni anno, dal 2018, la classifica premia il meglio dell’imprenditoria giovanile italiana. Ragazzi che, con le loro idee visionarie, stanno contribuendo a rivoluzionare il nostro modo di vivere, di lavorare, di divertirci e di mangiare. Una community che anche quest’anno darà spazio a imprenditori, startupper, manager, artisti, sportivi e scienziati che hanno avuto il coraggio di investire nei loro progetti facendoli diventare realtà.

Come detto sono due le umbre nella classifica dei talenti under 30 di Forbes: come rivela la Regione via Facebook congratulandosi con le due giovani (dalla pagina fb è tratta la foto in evidenza), si tratta dell’eugubina Gloria Chiocci e della perugina Gaia Alaimo. La prima è stata inserita nella categoria Education grazie a uxforkids.com/, il suo progetto che ha l’obiettivo di trasmettere ai più piccoli le basi e le metodologie dell’UX Design attraverso workshop e co-progettazione creative. Ventinove anni, nata e cresciuta a Gubbio, laureata in Comunicazione Internazionale (2014) e in seguito in Comunicazione e Storytelling (2018) con il massimo dei voti, oggi si divide tra le verdi colline della città natale e Milano. Il progetto – spiega Gloria Chiocci alla Nazione Umbria – “È una vera e propria “cassetta degli attrezzi” metodologica che permette ai bambini di apprendere in modo creativo. Ha l’obiettivo di trasmettere ai più piccoli le basi e le metodologie dell’Ux design e dell’architettura dell’informazione, attraverso workshop e co-progettazioni creative con un focus sull’accessibilità e usabilità”.

Gaia Alaimo, invece, ha il merito di aver creato il progetto yourmillennialmentor.it/, una community che aiuta i giovani a costruire la propria strada condividendo le proprie conoscenze e storie di successo. “Se la pandemia ha insegnato che per emergere nel mondo del lavoro bisogna ingegnarsi ancora di più rispetto agli sforzi richiesti alle generazioni precedenti, è anche merito di realtà come Your Millennial Mentor, community fondata da Gaia Alaimo che aiuta i giovani a costruire la propria strada condividendo le proprie conoscenze e storie di successo”, si legge nell’articolo.

