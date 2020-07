Treni da e per l’Umbria, in arrivo collegamenti più rapidi e nuovi orari

Sostenere il turismo di prossimità e l’economia in Umbria favorendo gli spostamenti verso mete estive in “totale sicurezza”, incentivando l’uso dei mezzi green, come appunto i treni, per visitare i “luoghi più belli d’Italia” è l’obiettivo di Trenitalia per l’estate 2020. Trenitalia – si legge in un suo comunicato – propone un’offerta differenziata, flessibile e variabile, con più collegamenti nel fine settimana lì dove c’è maggior domanda con più di 30 nuove destinazioni raggiungibili in Frecciarossa e Frecciargento.

Riguardo al trasporto regionale, oltre 6 mila treni collegheranno 1.700 località, cinquecento città d’arte e 200 destinazioni tra borghi, spiagge, mare, montagna, parchi, centri wellness e ciclovie. In Umbria il nuovo orario estivo del 14 giugno arricchisce l’offerta di collegamenti per l’estate 2020: oltre al Frecciarossa che collega l’Umbria con Milano e Torino, connettendo il “cuore verde d’Italia” a Firenze, Bologna, Milano e Torino, ci sono anche due Frecciabianca che uniscono Foligno, Spoleto e Terni con Ravenna e Roma. Un potenziamento dell’offerta completato – sottolinea ancora Trenitalia – dai sei treni Intercity di nuovo sui binari. A questo si aggiungono i regionali di Trenitalia, integrati dai nove collegamenti al giorno del Trasimeno Line, il nuovo servizio Perugia-Chiusi senza cambio, che connette il capoluogo umbro e la Valdichiana con tutte le località più apprezzate dell’area naturalistica del lago Trasimeno e la sua ciclovia. E al sabato una corsa aggiuntiva in più che consente di rientrare a sera a Perugia, Assisi e Foligno, per “godere del lago by night”.

Intanto “Si va completando la riorganizzazione generale dei collegamenti veloci dall’Umbria per i principali hub del Paese. Un vero e proprio piano industriale che la nuova Giunta regionale sta attivando, basato su continue razionalizzazioni”, dice l’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Enrico Melasecche, presentando alcune delle novità che sono state introdotte nel trasporto ferroviario umbro. Dal 3 luglio infatti, due treni regionali veloci, con orari “opportunamente rimodulati”, collegheranno Perugia – Firenze in 1 ora e 50 minuti circa, rendendo possibile raggiungere Milano Centrale in sole 4 ore e Torino in poco più di cinque”. Partendo con RV 1620 alle 10.04 dalla stazione di Fontivegge, sarà possibile arrivare a Firenze in tempo utile per proseguire verso Milano con FR9310 delle 12:10, con arrivo nel capoluogo lombardo alle 14.05 e nel capoluogo piemontese alle 15.20.

Al rientro con FR9543, in partenza da Torino PN alle ore 13:00 e da Milano Centrale ore 14:10, sarà possibile arrivare a Firenze in tempo utile per proseguire verso Perugia con treno RV 1619 in partenza da Firenze alle 16.14 e arrivo a Perugia alle 18.05 (in tre ore e 55 minuti). “Particolarmente significative” sono ritenute le riduzioni dei tempi di viaggio che vedono la combinazione RV 1619 RV 2489 Firenze S.M.N 16:14 – Spoleto (19;11) con cambio a Perugia. Spoleto, per esempio, potrà essere raggiunta da Firenze in “sole” 2 ore e 57 minuti (53 minuti in meno rispetto alla precedente soluzione di viaggio), Foligno in sole 2 ore e 40 minuti (19 minuti in meno) e Assisi in sole due ore e 24 minuti (14 minuti in meno). “Quindi nuove opportunità per i cittadini umbri, non solo perugini – prosegue Melasecche – poiché tali soluzioni di viaggio sono fruibili anche da Spoleto/Foligno/Assisi /Bastia”.

Melasecche anticipa infine che nei prossimi anni seguiranno ulteriori velocizzazioni grazie ai lavori in corso

sulla tratta Foligno-Terontola (24 minuti in meno) e ai nuovi complessi veloci (oltre 200 km/ora), “che Trenitalia dovrà fornirci nel 2021 e nel 2022 che consentiranno ulteriori vantaggi”. Intanto da inizio mese dopo una lunga attesa e lo stop al trasporto aereo si è così ritornati a volare da e per l’Umbria e per la prima volta da e per Rotterdam. L’aeroporto “San Francesco d’Assisi” dal 26 giugno è tornato infatti ad essere operativo con alcuni voli: dopo Ryanair, prima compagnia che aveva confermato la riapertura dei voli (Catania, Londra, Bruxelles), anche Transavia ha dunque iniziato a volare da e per Perugia.